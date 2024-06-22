Тренер Чехии – кочевник. У кузена Доминика Гашека 13 команд по всему миру, в сборную он вернулся странно

Один из лучших игроков поколения.

Сборная Чехии впечатлила в первом туре Евро: вела и была близка к ничьей с Португалией. Это команда Ивана Гашека – харизматичного тренера с ярким игровым прошлым, необычной карьерой после и странной историей прихода на пост уже после пройденного отбора на чемпионат Европы.

Гашека выбрали тренером под Евро, хотя сборную выводил в Германию еще Ярослав Шилгавы. Ему пришлось уйти из-за громкого скандала, вместо назначили уникального кочевника: Гашек сменил за карьеру 13 команд в семи странах. География необычная: кроме понятной Франции, играл и работал в Японии, Катаре, Ливане, ОАЭ, тренировал в Саудовской Аравии задолго до того, как это стало мейнстримом.

Причем такая любовь к перемещениям – не случайность.

Гашек был звездой в Чехословакии. Выводил сборную капитаном на четвертьфинал ЧМ

Иван Гашек быстро стал звездой: уже 18-летним попал в первую команду «Спарты», через четыре года помог команде стать чемпионом, тогда в 1984-м как раз началось доминирование пражан. У Ивана в клубе пять чемпионств, три кубка и два признания лучшим футболистом страны – в 1987-м и 1988-м. Правда, в еврокубках «Спарте» Гашека не удалось ничего лучше четвертьфинала Кубка европейских чемпионов-1984/85.

В сборной Гашек был как раз между успехами: еще без него Чехословакия в 1976-м выиграла Евро, а в 1980-м взяла бронзу, уже без него Чехия дошла до серебра Евро-96.

Иван понимал, почему не стал частью последней серебряной команды: «Меня беспокоило, что я не оказался в составе сборной на Евро-1996. Но когда приехал, увидел: игроки в команде просто лучше и моложе. Время невозможно остановить, у меня такой игры уже не было».

Пик Гашека в сборной – четвертьфинал ЧМ-1990, он был капитаном. Чехословакия вышла из группы с Италией, Австрией и США, прошла Коста-Рику и остановилась только на будущем чемпионе – ФРГ (0:1).

Футбольным кочевником Гашек стал после падения социализма в Чехословакии. Это не его странность, а тренд времени

До 1990-го Гашек спокойно играл в родном клубе, а вот потом началось.

1989-й в Европе – это так называемая «Осень народов». За год социалистические режимы рухнули почти во всех странах Восточного блока: в Польше, Румынии, Венгрии, ГДР и Чехословакии. Время колоссальных перемен во всех сферах жизни. В спорте тоже.

Гашек – настоящий участник тех событий. Он не просто был, а даже выступал на демонстрации на Вацлавской площади в Праге 24 ноября 1989-го, это ключевой день «Бархатной революции» в Чехословакии. Иван позже делился впечатлениями: «Нельзя сказать, что я спешил выступить, я не оратор и не революционер. Ценю, что был там, хоть и весьма напуганным».

Карьера Гашека резко изменилась, в то время десятки футболистов из стран соцблока поехали по европейским и даже экзотическим чемпионатам. В СССР, например, происходило то же самое: на Евро-1988 все 20 игроков серебряного состава представляли советские клубы, через два-три многие разъехались, в том числе по клубам, на первый взгляд не соответствующим статусу: как Федор Черенков и парижский «Ред Стар».

У Гашека похожая история: один из лучших игроков Чехословакии оказался в 1990-м в «Страсбуре» из второй французской лиги. Провел там четыре года, помог выбраться в высший дивизион и поехал исследовать мир дальше.

Японская «Санфречче Хиросима» – середняк, там полтора сезона, «ДжЕФ Юнайтед Итихара Тиба» – еще ниже. Как минимум статистика впечатляла: в Японии Иван за 83 матча забил 42 гола, будучи полузащитником.

Закончил Иван красиво: в 1996-м вернулся в «Спарту» и завершил карьеру в 1998-м, в 34 года.

13 команд, 3 континента, 8 стран – это 25 лет тренерского пути Гашека. Гордится результатом в Саудовской Аравии

Тренерская карьера Гашека – еще более объемный сборник путевых заметок.

Но начало – вновь дома, в «Спарте». Иван стартовал с золотых медалей в 2000-м и 2001-м. В Европе тоже получилось сразу: «Спарта» вышла во второй групповой этап Лиги чемпионов-1999/2000. На первом выиграли группу со «Спартаком», «Бордо» и «Виллемом»: в «Лужниках» спартаковцам хватило гола Артема Безродного для 1:1, а в Праге нет – «Спарта» забила на первой минуте, Безродный сделал 1:2, но во втором тайме команда Гашека превратила их в 5:2.

Удивительно, как старт тренерского пути совпадает с игровым: после «Спарты» Гашек пошел в «Страсбур». Теперь как тренер вывел его в высший дивизион, занял там 13-е место и потом говорил: «Игроки здесь эгоистичнее, вступаешь в конфликты почти каждый день. Но я все равно наслаждался жизнью во Франции».

В Азии Гашек оказался первооткрывателем: тренировал «Виссел Кобе» за 15 лет до того, как там окажутся Андрес Иньеста и Давид Вилья, возглавлял «Аль-Хилаль» за девять лет до появления Неймара и Сергея Милинковича-Савича. Впечатления от работы в разных азиатских грандах у него отличаются: о Японии говорил, что «уровень менеджмента не позволял удовлетворить амбиции клуба», а саудовский клуб характеризовал как топовое место работы, даже по сравнению со «Спартой». Гашек гордится, что за пять месяцев в Эр-Рияде достиг четвертьфинала азиатской ЛЧ.

Осваиваться где угодно Гашеку помогало собственное простое правило: «Везде примерно одно и то же. Кто-то хочет работать, кто-то – нет, у кого-то есть талант, у кого-то – нет. И всегда есть что-то традиционное, к чему стоит относиться уважительно».

Одно из главных впечатлений Ивана за карьеру – Египет: «Там самая страшная жара. После игры футболисты потеряли около семи килограммов, и восстанавливались примерно три дня».

Гашек везде работал недолго. Достижений тоже немного: только чемпионат и суперкубок ОАЭ с «Аль-Ахли» в 2009-м плюс Кубок Саудовской Аравии-2012 в «Аль-Хилале».

Иван – кузен легендарного Доминика Гашека. Ради сыновей он бросал работу

Гашеки – одна из самых спортивных семей Восточной Европы.

Один кузен Ивана – Мартин Гашек. Он поиграл немного с двоюродным братом в «Спарте», а после на полгода заезжал в московское «Динамо» в 2004-м.

Другой кузен – легендарный «Доминатор» Доминик Гашек, один из лучших вратарей в истории НХЛ. Как-то раз они, например, вместо играли в футбол – в 2010-м на праздновании юбилея Петра Урбана, чешского саночника и иллюстратора.

Причем это был особый момент карьеры для обоих – через неделю Доминик перешел в московский «Спартак». А Иван отдыхал от тренерской работы после того, как провалился с Чехией на отборе к ЧМ-2010. При этом он продолжал возглавлять Чешскую футбольную ассоциацию.

После завершения футбольной карьеры Иван, кстати, предпочитает играть в хоккей – говорит, так безопаснее его коленям.

Иван готов многим жертвовать ради семьи. Да, ему нравилось работать в «Аль-Хилале», но он не мог проработать там долго, потому что «обещал сыну поехать с ним на экзамен в Америку».

Гашек говорил: «Иногда футбол должен отходить на второй план». По похожей причине он покинул и «Виссел Кобе», не мог позволить себе «вырывать семью из чешской экосистемы», а жить в одиночку длительное время Иван оказался не способен.

Назначение Гашека в Чехию – итог скандалов и борьбы за влияние внутри ассоциации. Должен был прийти вместе с Недведом

Впервые Иван возглавил сборную еще в 2009-м, по ходу отбора на ЧМ-2010. Тогда он совмещал должность главы местной ассоциации футбола и пост главного тренера национальной команды, пользуясь значительной поддержке видных чешских игроков.

Доверие Карела Поборски, например, Гашек заслужил скорее дружбой по ходу игровой карьеры, а не менеджерскими успехами. Отбор Чехия прошла неудачно: были в первой корзине, но пустили вперед словенцев и словаков. Сразу после отбора к ЧМ Гашек ушел с поста тренера, а через год и из федерации, на 12 лет покинул европейский футбол вообще.

В конце 2023-го с квалификацией таких проблем не было, чехи заняли второе место в группе, отправили Польшу в стыковые матчи, а сами прошли на Евро-2024 сразу. Но тренер сборной Ярослав Шилгавы покинул команду.

Из-за конфликта сразу с несколькими игроками, в том числе местной звездой из «Вест Хэма» Владимиром Цоуфалом. Трое игроков, он и Ян Кухта с Якубом Брабецом, перед важнейшим матчем отбора с Молдовой сходили в ночной клуб – и их шумно изгнали из команды. В итоге без работы остался тренер, а Цоуфал и Кухта сейчас на Евро.

Шилгавы работал на прошлом чемпионате Европы, там Чехия вышла из группы с третьего места, но в 1/8 финала выбила Нидерланды, выигравшие до этого все матчи. Остановились на датчанах в четвертьфинале, Патрик Шик все равно стал лучшим бомбардиром турнира.

После этого в Чешской ассоциации развернулась кабинетная борьба. На пост тренера претендовали многие, каждого поддерживал кто-то из футбольных чиновников. Гашек выдвигался в паре с Павлом Недведом, который должен был стать менеджером сборной.

За их дуэт выступал Спортивный совет ассоциации – совещательный орган во главе с Владимиром Шмицером. Они с Гашеком близки не только как бывшие игроки «Спарты», сейчас Шмицер – зять Ладислава Зивека, заметного экс-футболиста и близкого друга Ивана, партнера по игре в гольф. Этот совет был оппозицией главе чешского футбола Петру Фоучеку. Помимо Шмицера, туда входили Томаш Росицки и Зденек Грыгера – видные игроки, а в их среде, как мы помним, Гашек пользуется успехом.

Пара Гашек – Недвед победила. Не в последнюю очередь из-за того, что ассоциации были остро нужны дополнительные средства, а два известных имени во главе сборной могли их привлечь. При этом кандидатура Ивана вызывала у болельщиков большие сомнения. На чешском iSport.cz в опросе: «Иван Гашек – лучший тренер для Чехии?» 62% из 24 тысяч ответили «Нет». Правда, нет и уверенности, что аудитории понравились бы другие кандидаты.

Чуть позже Недвед отказался от поста: сказал, что слишком давно не был в стране и потерял нужную связь с местным футболом (Павел работал топ-менеджером «Ювентуса» до отставки в ноябре 2022-го, перед отстранением от футбола из-за дисквалификации по итогам расследования ). Сразу после этого в отставку ушел тот самый Спортивный совет, Шмицер оправдывал это «малым объемом полномочий». Выходит, Гашек остался почти без поддержки руководителей чешского футбола.

Хотя важнее то, что при подготовке к Евро чехи выиграли все четыре товарищеских матча (начали с 2:1 в Осло против Норвегии с Холандом и Эдегором), а в первом матче Евро первыми забили Португалии и до 92-й минуты шли на ничью с фаворитом группы.

У Чехии Ивана Гашека остались матчи с Грузией и Турцией – шансы на плей-офф по-прежнему высоки.

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Игра: вы – на паспортном контроле. Решите, кого пустить на Евро, а кого нет

Фото: a href=»https://www.gettyimages.ru/»>Gettyimages/Dan Smith Hendrik; Robert Michael, Schmidt/Global Look Press; Photo/Michal Dolezal/CTK via AP Images; РИА Новости/Александр Вильф