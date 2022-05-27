Помните фэйл переводчицы Клоппа в Москве? Теперь она живет в Ливерпуле, работает на каждом матче и популярна у фанатов

Тот день перед игрой «Спартака» перевернул жизнь Валерии Пак.

Когда «Спартак» вернулся в ЛЧ после чемпионства и получил «Ливерпуль» в соперники по группе, одним из главных шоу вокруг домашнего матча внезапно стала пресс-конференция – перфоманс создала переводчица Юргена Клоппа.

Вышло неловко: девушке было явно некомфортно, она напутала несколько имен, вызвала раздражение журналистов и недоумение Клоппа – ему пришлось, например, объяснять, кто такие Филиппе Коутиньо и Харри Кейн.

«Спартак» снял с себя вину за суматоху и заявил, что переводчицу нанимал «Ливерпуль».

В комментариях работу девушки не оценили, а сама она призналась, что «заминки произошли из-за недостаточного опыта перевода в данной сфере».

Прошло пять лет: Валерия Пак, которая не знала и самого Юргена, живет в Англии, болеет за «Ливерпуль», работает на каждом домашнем матче команды и даже весьма популярна среди фанатов клуба в соцсетях.

У Валерии 11 тысяч подписчиков в инстаграме и по пять тысяч в твиттере и тиктоке. Подписывайтесь!

Мы поговорили с Валерией о том, как так получилось:

• как Клопп пытался помочь в тот самый момент;

• как тот день перед матчем «Спартака» изменил ее жизнь:

• как с первого взгляда влюбиться в команду и город.

Та самая пресс-конференция: пригласила подруга, люди зайхейтили, за работу не заплатили

– Тогда я в принципе не была знакома с футболом. Училась в РУДН, летом закончила бакалавриат и в сентябре поступила в магистратуру.

На той пресс-конференции я срочно подменяла подругу, она работала переводчиком в компании, которая организовывала приезд «Ливерпуля» в Москву.

На самом деле я не очень серьезно к этому отнеслась. Даже не знала, как проходят пресс-конференции. Посмотрела список игроков, кто такой Юрген Клопп, глянула пресс-конференции, которые были до этого. И такая: «Ну ладно, все равно я все про футбол не выучу за эту ночь, так что пойду, посмотрю, попробую».

Помню, приехала в отель Sheraton в Шереметьево пораньше. Нашла зал для пресс-конференций. Сейчас я понимаю, что происходило, в какой момент я зашла. А тогда вообще ничего не знала.

Так вот когда я зашла, все фотографы (которые потом были у нас на свадьбе! Расскажу об этом позже) устанавливали оборудование. Ко мне подошел познакомиться один из них – Дэвид. Я думала, он отвечает за пиар в клубе.

Говорю: «Здравствуйте, я переводчик, мне нужен пиар-менеджер». Он представился и познакомил меня с ним. Мне рассказали, что первым выйдет Клопп, после него будет футболист. Я ответила: «Да-да», а сама думаю «О, боже, там же камеры, все будут записывать».

После мы еще поговорили с Дэвидом, тогда он позвал меня на свидание. Я немножко волновалась, а Дэвид сказал: «Ну ты же не первый раз переводишь, чего волнуешься?» Я ответила, что первый.

Как только все закончилось, я поехала на ужин с Дэвидом, а меня кто-то отметил в хейтерском посте. Начала читать комментарии – о том, что все было ужасно. Дэвид убеждал, что все прошло хорошо – наверное, потому что мало что понял.

На следующий день мне прилетело очень много хейта.

Но я человек, который все в жизни воспринимает спокойно, никогда не стану паниковать из-за негативных комментариев. Да, я почти ничего не знала о футболе, но и организаторы не спросили у меня ни о чем. Считаю, если это никому не навредило, в этом нет ничего страшного. Я же не сказала, что доктор и не пошла делать операцию – просто что-то неправильно перевела.

Я и не знала, что все настолько завирусилось. Через какое-то время зашла на ютуб найти эту пресс-конференцию – там было очень много негативных комментариев. Когда читала, даже улыбнулась.

Кстати, мне за ту работу не заплатили. Организаторы сказали, что я отработала плохо, что нужно было подготовиться. Я спросила: «А вы сами знаете, кто такой Харри Кейн? Вы сами знали, что это не hurricane – не «ураган», блин? (смеется)

Тогда я была немного меньше уверена в себе как человек. Не отстояла свою позицию. Сейчас бы я, наверное, им ответила: что нужно тестировать людей, выбирать из нужной сферы, а не брать человека, который переводит общественно-политические темы и спокойно ставить его на футбол такого уровня. Я же даже не знала, что «Ливерпуль» – большая команда. Слышала про клуб только в школе, когда за него играл Фернандо Торрес – он мне очень нравился.

Клопп был добр и терпелив – даже пытался помогать. А на следующий день Валерия работала с «МЮ» и не узнала Моуринью

– Я узнала, кто такой Клопп, за день до матча. На пресс-конференции сильно нервничала, когда что-то не понимала, и совсем не смотрела на него. Но чувствовала, что Юрген был очень терпелив. Мне кажется, любой другой человек такого уровня мог бы взять и уйти.

Клопп даже пытался помогать: когда задали вопрос про Квинси Промеса, я не могла понять – кто и кому что-то пообещал? А Юрген написал мне в блокноте – это игрок.

И да – после этого случая я больше никогда не была переводчиком на футболе.

Но на следующий день через то же агентство я работала уже с «Манчестер Юнайтед». Не переводила, а просто сопровождала представителей клуба. Там вышло забавно с Жозе Моуринью.

Ждала команду в фойе, там уже сидел обычный мужчина, я заметила свободный стул и села. Этот мужчина поздоровался, улыбнулся. И только потом, когда я уже начала разбираться в футболе, поняла, что это был Моуриньо.

Вообще фэйлов, связанных с футболом, накопилось немало. Когда мы с Дэвидом уже работали вместе, мне нужно было в лайв-режиме обрабатывать фотографии: каждый раз, когда нужно было подписать, что в кадре Наби Кейта, макбук менял это на Baby Keita. Я не заметила и отправила фото с такими подписями всем газетам.

В этом сезоне не узнала Луиса Гарсию. Работала на «Энфилде», обрабатывала фото, зашел Гарсия, подсел, мы разговорились. По одежде я поняла, что это кто-то богатый и влиятельный. Зашел Дэвид: «О, вы пообщались на испанском?» «Нет, я же не знала, что он из Испании». Как только Дэвид рассказал, кто это, загуглила сама и перешла с Луисом на испанский.

А на последнем мерсисайдском дерби на «Энфилде» перестали работать розетки. Я пошла на ресепшн за помощью: «Кажется, я сломала что-то в офисе». Один из работников ответил: «А, так вот почему лампа на стадионе погасла!» Все это во время первого тайма. Я очень испугалась и в уме уже начала считать, сколько придется заплатить за такое, планировала продажу почки. Увидев мое растерянное лицо, стюарды не выдержали и рассмеялись. Тогда я поняла, что меня разыграли. В итоге просто вызвали электриков и починили розетки.

Все мои фэйлы были связаны с тем, что я не знала футболистов и тренеров. То же самое произошло в первом матче этого сезона на «Энфилде». Мы получили заказ на работу в вип-ложе, я получила аккредитацию, могла сесть где угодно. После матча Дэвид показал мне фото: оказалось, со мной радом легенды клуба: Иан Раш, Иан Каллаган и другие.

А вот и история любви: благодаря тому матчу «Спартака» Валерия познакомилась с будущим мужем

– Наша история знакомства моя любимая! Дэвид сказал, что попробует достать билет на матч «Спартак» – «Ливерпуль», но у него не получилось. Я подумала: «Ну и зачем мне теперь с тобой встречаться?» Шучу, конечно.

Честно говоря, я думала, что мы больше с ним никогда не увидимся. На тот момент у меня был молодой человек, я уехала с ним в Испанию. Вернулась – и тут мне написал Дэвид: сказал, что будет в Питере через неделю – работать со сборной Уэльса на матче женской сборной против России. Спросил, не хочу ли я приехать. Отношения с тем молодым человеком были так себе, с ним мы окончательно расстались, и я согласилась.

В Питере с Дэвидом мы пробыли три дня. Через две недели мне приснился сон, что мы с Дэвидом в Париже – рассказала ему, а он через два дня как раз должен был работать в Париже на матче Франция – Уэльс. И снова пригласил меня.

У нас завязался роман, мы стали путешествовать вместе. В феврале полетели в Португалию, играли «Порту» с «Ливерпулем». Дэвид спросил, хочу ли я на матч. Ответила: «Конечно». Он сказал: «Тогда тебя придется что-то делать, ты ведь не можешь просто сидеть рядом со мной, я буду работать» . И тогда он меня научил обрабатывать фото. Так я в первый раз и попала на матч «Ливерпуля».

Потом получилось поработать и на «Энфилде». Была на многих стадионах еще до того, как получила визу в Англию, большинство меня не впечатлили в плане атмосферы. Раньше даже не слышала про его особенную атмосферу «Энфилда», но на стадионе сразу ее ощутила. Я влюбилась в «Энфилд».

Дэвид сделал мне предложение в Париже, когда мы поехали на игру «Ливерпуля» с «ПСЖ». Тогда мы уже ждали ребенка и подали документы на оформление брака. Ждали одобрения. Пошли гулять к Эйфелевой башне. Дэвид предложил сфотографироваться вместе. Это было очень подозрительно, потому что он вообще не любит фотографироваться. Он дал телефон мимо проходящей девушке, попросил сфотографировать. А потом встал на колено и сделал предложение. Я подумала: «Ваааау!» Это было приятно. Особенно учитывая, что Дэвид совсем неромантичный человек.

Муж Валерии был в Дагестане и Чечне, когда она еще не родилась. Сейчас он всегда рядом с «Ливерпулем»

В марте 2019-го мы переехали в Англию, в апреле поженились. Нам нужно было успеть до того, как родится сын – это произошло в мае. Помню, сразу после переезда Дэвид уехал на 10 дней, я осталась совсем одна, было сложно, хоть я и была в Ливерпуле раз семь до переезда.

Когда родился сын, Дэвид тоже уехал – на предсезонку «Ливерпуля» в Америку на две или три недели. Не назову это депрессией, но было очень тяжело. Уже потом начала знакомиться с новыми друзьями, стало легче. Сейчас уже полностью адаптировалась.

У Дэвида свое медиа-агентство Propaganda-Photo, оно специализируется на фото «Ливерпуля», раньше – еще сборной Уэльса. Вообще он 17 лет проработал официальным фотографом сборной Уэльса. Поэтому мы часто там бывали. Вообще он много путешествовал. Много раз был по работе в России, даже когда я еще не родилась (сейчас ему 43 года) – в Чечне в 1994-м, в Дагестане.

Сейчас он летает на все матчи «Ливерпуля», всегда рядом с командой, а все фото нужно сразу же отсылать. Я помощник: обрабатываю кадры, делаю описания, отправляю клиентам. Все это у бровки во время матча. Дэвид дает мне карту с фото раз в 10 минут. Иногда для архива я могу заниматься этим дома. Но по большей части – на матчах. Наша фишка – оперативность. Пока другие занимаются двумя вещами в одиночку, мы работает в тандеме.

В марте мы с мужем расстались. Я решалась почти год: думала надо или нет. Позже появился план, я поняла, как решить миграционный вопрос. Пришлось придумать способ остаться Англии без визы жены. Помогло, что в Ливерпуле появилась близкая подруга, которая меня поддерживала. Она из России, но живет здесь уже 10 лет.

При этом я продолжила работать с Дэвидом. Раньше он мне не платил, но в этом сезоне у Дэвида появился второй контракт на работу в лаундже с приглашенными гостями. Ему нужен был второй фотограф – платить ему пришлось бы 200 фунтов за матч.

Дэвид оплачивал няню, такси до стадиона и выделял мне гонорар. В какой-то момент он сказал, что больше не хочет, чтобы я с ним работала, что может найти кого-то другого. Я ответила, что он может мне не платить – хотя это были небольшие деньги для Англии, примерно 5000 рублей за матч, все равно у нас был общий бюджет, а зарабатывал он. Мне было достаточно помогать бесплатно, просто быть на стадионе и смотреть матчи.

Недавно нашла новую работу – в SMM. С футболом не связано, просто подала заявку на сайте по поиску. С разрешением на работу и хорошим резюме не так сложно найти что-то в Англии. Кстати, я подавала резюме в «Ливерпуль», но мне отказали.

Тут Валерия советует, что посетить. И говорит про популярный в Ливерпуле лук, за который в России бы засмеяли

В топе моих любимых британских мест – точно Россили Бэй в Уэльсе! Мне больше по душе природа, а не большие города.

Второе – Портмерион. Это туристическая деревня в Уэльсе, в которой никто не живет. Очень красивое место в итальянском стиле, даже не подумаешь, что Британия.

Но из всего, что я видела в Англии – жить хочется только в Ливерпуле. Здесь особая атмосфера, стык исторического и нового, нескучно. И не нужно тратить по несколько часов на дорогу как в Лондоне.

У «Энфилда» есть заведение «Sing Fong» – там подают лучшие фиш-эн-чипс в городе. И что важно – есть веганские варианты блюд. Если едете на матч «Ливерпуля», туда нужно обязательно заглянуть. Правда, нужно быть готовым к километровым очередям и к тому, что принимают там только наличные, но это того стоит.

О жителях Ливерпуля есть пара стереотипов. Для девушек даже существует понятие scouse birds. То, что в России было популярно лет 10 назад: огромные шпильки, максимально короткое платье, накладные ресницы размера XL, сильнейший автозагар. Обычно так ходят в бары, пабы и ночные клубы. У нас бы за такое засмеяли, здесь – очень популярный образ.

Еще можно часто встретить девушек с бигудями прямо на улице. Они спокойно разгуливают по городу в таком виде.

Помню, перед свадьбой мне делали прическу – тоже накрутили бигуди. А после этого мастер сказал: «Ну все, доделаем завтра. Увидимся!» Я ответила, что иду на встречу с друзьями и не могу пойти вот так. Мастер очень удивился моему возмущению и ответил, что так ходят все. Короче, в ночной клуб перед свадьбой пришлось идти в бигудях. Жаловалась на это Дэвиду, но он тоже ответил, что это обычное дело для Ливерпуля.

В Катаре дерзкие мужчины, в Ливерпуле начинают узнавать, скоро будет личный мерч от Валерии

Мой первый большой финал – поездка в Катар на клубный чемпионат мира. Поездка была классная.

Помню большую стычку между болельщиками на одном из первых матчей. Кажется, это были арабские фанаты, которые пронесли дубинки и балаклавы на стадион и начали кидаться чем-то в игроков. До футболистов ничего не долетало из-за расстояния от трибун до поля. Зато долетало до нас. Болельщики начали драться между собой – Дэвид велел мне уйти, становилось опасно. Но стюарды не разрешали нам даже встать со своих мест. Я реально запереживала, но все-таки удалось уйти в сторону. Дэвид в это время все фотографировал. Я говорила: «Ты что, дурак? Сейчас в тебя точно попадут».

Удивила дерзость местных мужчин. Я гуляла по городу одна, пока Дэвид был занят своими делами. И мужчины просто подходили и предлагали поужинать вместе. А в этот момент думаю: «Ты кто вообще?»

В Ливерпуле благодаря соцсетям меня, бывает, даже узнают. Несколько раз писали в тиктоке: «О, я сидел рядом с тобой на матче!» На улице пока никто не подходит. Возможно, начнут, когда соберу 100 тысяч подписчиков.

В городе мы все сейчас говорим, что поддерживаем две команды: «Ливерпуль» и ту, которая играет против «Манчестер Сити».

Недавно решила сделать собственный мерч, посвященный «Ливерпулю». Друг предложил сделать дизайн, а я буду продавать вещи на своих платформах. У «Ливерпуля» много ограничений на использование клубных символов – нельзя использовать знаменитую Liver bird и даже пять звезд – иначе засудят. Нужно быть очень осторожным. У меня будут худи, футболки, чехлы на телефон. Дизайн пока в секрете.

В Ливерпуле много русскоговорящих. Не только из России и Украины – представители стран Прибалтики, белорусы. Работает русская школа по субботам, мы стараемся держаться вместе. Но я бы не сказала, что наше комьюнити дружное. Например, у итальянцев есть своя группа в вотсапе – и там все, кто из Италии и живет в Ливерпуле. Я пыталась создать такую же для наших, но она практически сразу умерла – у людей нет особого желания общаться, и не заставишь.

В последние месяцы, после 24 февраля, не замечала никакой агрессии в свою сторону. Сколько ни разговаривала с местными, всегда говорю, что я из России. Все интересуются, как дела у семьи, предлагают помощь. В основном поддерживают и даже сочувствуют.

Фото: Instagram/valerica_uk; en.wikipedia.org; unsplash.com/Conor Samuel