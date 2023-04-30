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Очень необычно.

Чтобы спастись от вылета из АПЛ в сезоне-21/22, «Лидсу» нужны были две вещи: победить «Брентфорд» и надеяться, что «Ньюкасл» победит «Бернли».

К счастью для фанатов, оба условия были выполнены, причем Джек Харрисон из «Лидса» забил победный гол на 93-й минуте!

После финального свистка внимание было приковано к вингеру «Лидса» Рафинье, который позже окажется в «Барсе», – бразилец, который тоже забил в этом матче, прополз через все поле на коленях.

Конечно, потребовались объяснения, и их дал твиттер LeedsEverywhere. Оказалось, это латиноамериканский ритуал, который обычно используется, чтобы поблагодарить Бога за желание, которое вы просили.

Пройдя все поле на коленях, Рафинья решил подняться на трибуны и отпраздновать это вместе с путешествующей поддержкой «Лидса» – и эти кадры тоже быстро завирусились.