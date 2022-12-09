Все переходы Фернандо Алонсо: 3 раза «Рено», 2 раза «Макларен», «Феррари», а теперь – «Астон Мартин»

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Одной из самых громких новостей сезона стал переход Фернандо Алонсо из лучшей команды середины – «Альпин» – в занявший только седьмое место в Кубке конструкторов «Астон Мартин». Однако Фернандо за карьеру много раз совершал как трансферы в новые для себя команды, так и неожиданные возвращения в старые.

За 21 год в «Формуле-1» двукратному чемпиону довелось выступать в «Минарди», «Рено» «Макларене» и «Феррари». Причем он дважды возвращался в «Рено» (если считать и созданный на базе этой команды «Альпин») и один раз в «Макларен».

Первые команды: разминка в «Минарди» и два титула с «Рено»

В конце 90-х годов концерн «Рено» только собирался возвращаться в «королевские гонки». Руководителем новой команды было решено поставить Флавио Бриаторе, ушедшего в 1997 году с поста руководителя команды «Бенеттон» (на базе которой собирались строить новое «Рено»). С ним Фернандо познакомился в 1999 году, и тот вскоре стал менеджером юного гонщика.

Именно Бриаторе нашел Алонсо место в одной из команд-аутсайдеров.

Так карьера Фернандо в «Формуле-1» началась в 2001 году в печально известной «Минарди». За всю историю участия в чемпионате пилоты этой команды ни разу не поднимались на подиум и смогли заработать всего 38 очков. Неудивительно, что свой дебютный сезон молодой испанец завершил, не набрав ни одного очка. Однако он часто квалифицировался выше напарника (в 11 из 14 квалификационных сессий Фернандо оказался лучше) и был быстрее по темпу.

2002 год Алонсо провел третьим пилотом «Рено», запасным. Однако уже в следующем сезоне Бриаторе расторг контракт с одним из гонщиков основного состава – Дженсоном Баттоном – и Фернандо получил его место.

Не всем понравилось это решение, и Флавио тогда сказал: «Время покажет, ошибаюсь ли я». Время показало, что он оказался прав. Алонсо уверенно опередил своего напарника Ярно Трулли в 2003 году. В 2004-м напарник стал показывать неплохие результаты относительно Алонсо, но отношения между Бриаторе и Трулли испортились, и тот был уволен. Безусловно, пик карьеры испанца с французской командой пришелся на сезоны 2005 и 2006 годов. Алонсо удалось прервать серию титулов Михаэля Шумахера с «Феррари» и стать чемпионом мира дважды.

Казалось бы, переход из проложившей ему дорогу к чемпионским титулам «Рено» был бы абсолютно нелогичным. Но еще до выигрыша второго титула Фернандо заявил: он уходит в «Макларен». О причинах ухода можно лишь делать предположения, так как сам Алонсо сказал лишь следующее: «Я выполнил мечту в этом году с «Рено» и чувствую, что пришло время для нового вызова».

Британская команда не смогла победить «Рено» в борьбе за титул из-за проблем с надежностью. Болид MP4-20 2005 года считался быстрейшим на стартовой решетке, но ломался чаще, чем машина французской команды.

Алонсо в 2005 году сошел с дистанции лишь один раз – сломалась подвеска на Гран-при Канады. Его главный соперник из «Макларена» Кими Райкконен два раза сошел по техническим причинам – поломка карданного вала на Гран-при Сан-Марино и проблемы с гидравликой на Гран-при Германии – и один раз упустил победу из-за поломки подвески на финальном круге Гран-при Европы. Только три из шести сходов гонщиков «Рено» были связаны с техническими проблемами. У пилотов «Макларена» – целых пять из шести. В 2006 году лучше не стало. Пять технических сходов у «Макларена» против двух у «Рено». Однако в этом сезоне британской команде не удалось выиграть ни одной гонки, в то время как «Рено» выиграла целых восемь. Не выглядит перспективной командой для перехода от чемпионов?

Однако не все так просто. «Рено» удавалось побеждать два сезона во многом благодаря уже описанным выше проблемам с надежностью «Макларена», а также новому регламенту 2005 года, к которому оказались не готовы «Феррари». Французская команда до начала сезона едва ли считалась фаворитом и выглядела лишь третьей по скорости после «Макларена» и «Феррари». Вернись в ближайшие годы эти команды на прежний уровень, и «Рено» понадобилось бы нечто большее, чем надежный болид и отличный гонщик в команде. В перспективе длительных чемпионских серий «Рено» смотрелась хуже, чем ее соперники.

Вдобавок ко всему свою роль могли сыграть и деньги. Бюджет «Макларена» был больше бюджета не так давно появившейся в «Формуле-1» французской команды. Зарплаты гонщиков британской команды превышали зарплаты пилотов «Рено»: 15 и 22 миллиона Монтойи и Райкконена против всего 9 миллионов у Алонсо и Физикеллы.

На команду повлияло и еще одно обстоятельство. На начало 2000-х пришелся запрет табачных изделий. Многие команды «Формулы-1» имели в качестве спонсоров табачные компании. Так, «Рено» пришлось разорвать сотрудничество со своим главным спонсором, брендом сигарет JT Mild Seven. Сама команда заявляла: «JT были важным звеном в нашем бюджете. Их будет нелегко заменить, нам скорее всего понадобится два или три новых спонсора».

Переход Алонсо в «Макларен» на первый взгляд действительно кажется авантюрой. Но все же он имел под собой основания: неизвестно сколько бы продлился успех «Рено», особенно на фоне потенциальных проблем с деньгами.

Скандал в «Макларене» и первое возвращение в «Рено»

Уже на предсезонных тестах стало понятно – Алонсо не прогадал с переходом. Новый болид «Макларена», наконец, стал выдавать желаемый результат. Он был быстрее не только «Рено», но и «Феррари». Однако главной проблемой для испанца оказалась вовсе не машина.

Сотрудничество Алонсо с британской командой не удалось во многом из-за того, что в той же команде в сезоне 2007 года дебютировал юный Льюис Хэмилтон. И тут же навязал напарнику борьбу. В первой гонке британец финишировал выше двукратного чемпиона мира – безусловно, не на такой ход событий рассчитывал Фернандо. По ходу сезона «домашние» СМИ гонщиков нещадно критиковали напарника «своего» гонщика: британская пресса – Алонсо, а испанская – Хэмилтона.

В команде постепенно накапливалось напряжение, которое достигло критической точки на Гран-при Венгрии. В последнем сегменте квалификации Хэмилтон проигнорировал приказ команды дать Алонсо первым выполнить свою попытку. В ответ Алонсо на финальной попытке долго не выезжал с пит-лейн, что не позволило Хэмилтону проехать свой последний круг и завоевать поул. Отец британского гонщика даже подавал протест ФИА, инцидент был рассмотрен стюардами, а Алонсо был оштрафован.

Отношения между Фернандо и руководителем »Макларена» Роном Деннисом стремительно ухудшались. Вскоре после Гран-при Венгрии в руки ФИА попали переписки между Алонсо и его коллегой Педро де ла Росой, касающиеся шпионского скандала между «Феррари» и «Макларен» . Эти письма стали одной из важных улик в пользу вины «Макларена». Руководитель команды Рон Деннис незадолго до этого случая рассказывал президенту ФИА Максу Мосли, что испанец требовал предоставить ему статус первого гонщика в команде и шантажировал сливом важной информации.

Во время Гран-при Бельгии стало известно, что на слушаниях ФИА Рон Деннис сказал следующее: «Мы не разговаривали. Отношения между мной и Фернандо, мягко говоря, прохладные». Как можно понять, взаимопонимание между испанцем и командой было окончательно разрушено. После этих событий Алонсо стали замечать за разговорами с представителями «Рено». Финальный аккорд истории был сыгран на Гран-при Бразилии, где оба гонщика «Макларена» проиграли титул Кими Райкконену из «Феррари» на 1 очко.

«Если команда не может справиться с давлением или действовать по плану, я лучше перейду в другой коллектив»

Сезон заканчивался, и команда объявила: контракт с Алонсо расторгнут, в следующем сезоне пилотом «Макларена» он не будет. Сам Фернандо говорил, что не жалел о переходе в «Макларен», но очевидно, что тандем «Макларен»-Алонсо в 2007 году не сработал. Команде не удалось справиться с разногласиями между пилотами, и «Макларен» упустил титул, имея быстрейшую машину пелотона. Поэтому спустя всего-лишь сезон Фернандо Алонсо вернулся в родную «Рено».

Неудача в «Рено» и новый вызов

Машина «Рено» 2008 года не была чемпионским болидом. На ней Фернандо Алонсо удалось выиграть всего две гонки: Гран-при Сингапура и Гран-при Японии. Гонка в Сингапуре ознаменовалась еще одним крупным скандалом с участием команды Алонсо.

Руководство команды создало на трассе аварию с участием напарника испанца Нельсиньо Пике. План был таков: Алонсо заезжает на ранний питстоп, Пике разбивает болид в 17-м повороте и вызывает тем самым машину безопасности, другие гонщики заезжают на пит-стоп, а уже побывавший там ранее Алонсо отыгрывает много позиций. Замысел действительно сработал. Вот только спустя год, когда «Рено» расторгла контракт с Нельсиньо, тот признался: авария была спланирована руководителем команды Флавио Бриаторе вместе с техническим директором Пэтом Симондсом.

Оба создателя схемы были уволены из команды. Бриаторе отстранили от любого участия в «Формуле-1» (но вернули на роль посла серии в 2022-м), а Пике после этого случая так и не заинтересовалась ни одна команда, и он был вынужден уйти из «королевы автогонок». Осведомленность Фернандо об этом плане доказать не смогли, поэтому никаких санкций в его сторону не последовало.

В 2009 году ни Алонсо, ни его напарникам не удалось выиграть ни одной гонки. Более того, R29 смогла заехать на подиум всего один раз: третье место Фернандо на Гран-при Сингапура. Стало понятно, что в такой команде двукратный чемпион вряд ли задержится надолго, и уже по ходу сезона в паддоке начали ходить слухи о переходе испанца в «Феррари». На счету Скудерии в этом сезоне было 6 подиумов, включая победу Кими Райкконена в Бельгии.

Однако на пути этого контракта стояла фигура Райкконена, контракт с итальянской командой которого был рассчитан до конца 2010 года. Но ради Фернандо Алонсо «Феррари» расторгли контракт с финном раньше срока (вероятно, не последнюю роль в этом трансфере сыграл и испанский банк «Сантандер»). Так в 2010 году Фернандо оказался в новой для себя команде.

Увы, выиграть титул с легендарной итальянской командой Фернандо так и не удастся. На предсезонных тестах F10 стала одной из самых быстрых машин. Первый сезон в Скудерии для Алонсо начался с победы на Гран-при Бахрейна. По ходу сезона испанец одержал 5 побед и боролся за титул до последней гонки сезона. Перед Гран-при Абу-Даби Алонсо опережал ближайших соперников из «Ред Булл» на 8 и 15 очков соответственно. Но стратегическая ошибка команды привела к проигрышу титула. Совсем немного не хватило ему и в 2012 году – он вновь проиграл титул в последней гонке сезона, на этот раз на Гран-при Бразилии. Алонсо был этим недоволен, и в СМИ неоднократно начали появляться замечания Фернандо в сторону команды.

В 2011 и 2013 годах команда не смогла построить конкурентоспособную машину, и борьбы за титул не получилось вообще. На эти годы пришлось лишь три победы «Феррари» (все три были получены Алонсо). Возлагались большие надежды на сезон 2014 года и масштабную смену регламента. Однако надежды не оправдались – команде не удалось гладко перейти в «гибридную» эру.

Стало понятно, что конкурентоспособность «Феррари» в следующих сезонах находится под вопросом. Алонсо после разочаровывающего для себя года мог решиться на расторжение контракта со Скудерией. Сама команда имела шанс потерять своего первого гонщика и остаться на следующие сезоны без пилота, способного побороться за титул. В это же время выигравший с «Ред Булл» четыре чемпионата Себастьян Феттель был готов расторгнуть контракт со своей командой, которая в сезоне 2014 года также потеряла позиции. Феттель, как и многие пилоты, с детства мечтал гоняться за легендарную красную команду, и, увидев возможность, уцепился за нее.

Тогдашний президент «Феррари» Лука Ди Монтедземоло описал окончательный выбор команды между двумя гонщиками так: «Маттиаччи ( руководитель «Феррари» в этот период) решил, что если у нас есть возможность заполучить Феттеля, то всем будет этого лучше. Алонсо, потому что у него было бы много сомнений с нами; нам, потому что иначе у нас останется не очень мотивированный гонщик. ... Если Фернандо не хочет давать окончательное решение, хочет подождать, недоволен, жалуется, то лучше дать ему уйти».

В конце сезона 2014 года «Феррари» объявила, что команда расстанется с Фернандо Алонсо на два года раньше, чем изначально планировалось. Было несколько моментов, когда казалось, что сотрудничество испанца с легендарной командой могло сложиться успешно, но по разным причинам совместный титул им выиграть так и не удалось.

Ди Монтедземоло позже скажет, что отчасти в сложившейся ситуации был виноват и непростой характер самого Алонсо: «Был только Алонсо. Не Алонсо-«Феррари». Когда он выигрывает, то он счастлив. Когда он проигрывает, то это проблема команды, он недоволен. Если говорить иначе, то он не был так близок к команде, как Ники или Михаэль (Лауда и Шумахер), особенно в тяжелые моменты».

Две старые команды – лучше одной новой (или нет?)

На сезон 2015 года Алонсо вернулся в уже знакомый ему «Макларен». В этом же году возобновилось сотрудничество этой команды с «Хондой». Однако возвращение японской компании в «королеву автоспорта» прошло не так гладко. Моторы оказались невероятно ненадежными – на предсезонных тестах пилоты «Макларена» проехали меньше всего кругов. В одиннадцати из тринадцати сходов пилотов были виноваты технические проблемы. У моторов была еще одна проблема – низкая мощность. В этом сезоне болид MP4-30 финишировал в очках всего семь раз. О двигателе Алонсо нелестно отозвался в своем знаменитом радио на Гран-при Японии: «Двигатель GP2! GP2!» (GP2 – аналог нынешней «Формулы-2»).

В 2016 году действительно стало лучше. Пилоты стали реже сходить по техническим причинам и чаще попадать в очки (семнадцать попаданий в очки вместо прошлогодних семи). В 2017-м, однако, только восемь попаданий в очки. Ситуация со сходами по техническим причинам улучшилась, но проблемы с мощностью никуда не делись. За период 2015-2017 годы команда два раза заняла девятое место в Кубке конструкторов и один раз шестое. Постоянное недовольство команды привело к тому, что с 2018 года «Макларен» стал пользоваться двигателями «Рено».

С двигателями «Рено» позиции команды не особо изменились. Стало очевидно, что проблема была не только в «Хонде», и в команде начали искать причину неудач. Случилось множество перестановок кадров: уволили технического директора Тима Глосса, и ушел с поста гоночного директора Эрик Булье. Поняв, что в сезоне 2018 года ничего хорошего показать не удастся, в «Макларене» сосредоточились на разработке машины для 2019 года, чем Алонсо был не очень доволен. После разочаровывающих четырех лет Алонсо уходит из «Макларена», а заодно и из «Формулы-1». Сам Фернандо сказал, что ему «нужно найти новое испытание». А Флавио Бриаторе позже добавил, что Алонсо «будет готов вернуться в «Формулу-1» только за рулем топ-машины».

Спустя два года фанатов ждала сенсация. В 2021 году Фернандо Алонсо вернулся в «Формулу-1». И не с топ-командой, как говорил Бриаторе, а с крепким середняком: старой-доброй «Рено», перебрендированной в «Альпин». В родной команде всегда оставляли возможность для возвращения Алонсо, и с уходом Даниэля Риккардо в «Макларен», эта дверь приоткрылась. «Альпин» вела переговоры с еще несколькими гонщиками, но предпочла им «родного» пилота – Алонсо. Определенную надежду внушали как гонщик, сохранивший к своему возрасту отличную скорость, которую он показывал в других сериях, так и будущий новый регламент 2022 года.

Алонсо неплохо провел сезон 2021 года: итоговое десятое место в личном зачете и даже первый подиум с 2014 года. «Альпин» заняла в Кубке конструкторов пятое место, а в 2022 году была готова бороться уже за четвертое. В итоге так и произошло: весь сезон можно было наблюдать сражение за четвертую строчку с «Маклареном», которое французская команда в итоге выиграла. Однако в середине сезона Фернандо снова всех удивил – перешел в «Астон Мартин», не предупредив об этом руководителя команды.

Основная причина – ненадежность «Альпин». Причем во всех смыслах. Фернандо неоднократно жаловался на постоянные сходы в течении 2022 года (их накопилось целых шесть). Так испанец прокомментировал последнюю гонку сезона, которую ему тоже не удалось завершить: «Снова проблема с двигателем. Это краткое описание всего сезона».

Но «Альпин» был для Алонсо ненадежным вариантом не только в плане техники. Говорят, что одной из причин перехода в «Астон Мартин» стало нежелание «Альпин» заключить с ним многолетний контракт. Французская команда собиралась предложить ему контракт формата 1+1 (гарантирован только год), в то время как «Астон Мартин» были согласны на многолетний контракт. Также ходили разговоры и о том, что по новому контракту в «Альпин» собирались урезать зарплату Алонсо. В условиях наличия у «Альпин» пилота их юниорской программы, юного таланта Оскара Пиастри, опасения Алонсо были вполне понятны.

Сам Фернандо говорит про свое будущее так: «Я чувствовал, что среди всех вариантов, этот самый правильный. У этого проекта есть все ингредиенты для создания будущего, и то, что поможет прийти к успеху – инвестиции и лучшие кадры». В прошедшем сезоне «Астон Мартин» может и не выглядел внушительно, но сейчас они активно переманивают к себе инженеров, а также строят новую базу в Сильверстоуне. Кто знает, может Фернандо окажется прав?

Фото: Gettyimages.ru/Mark Thompson, Paul Gilham, Andreas Rentz/Bongarts; globallookpress.com/James Gasperotti/ZUMAPRESS.com, FLORENT GOODEN via imago-images.de