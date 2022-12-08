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Кто из гонщиков «Ф-1» – чемпион по нарушениям за год? Кто самый аккуратный? Кому грозит пропуск Гран-при? Вся статистика штрафных баллов

статистика
Макс Ферстаппен Макс Ферстаппен
Кевин Магнуссен Кевин Магнуссен
Михаэль Шумахер Михаэль Шумахер
Юки Цунода Юки Цунода
Ландо Норрис Ландо Норрис
Джордж Расселл Джордж Расселл
Чжоу Гуаньюй Чжоу Гуаньюй
Николас Латифи
Эстебан Окон Эстебан Окон
Александр Албон Александр Албон
Даниэль Риккардо Даниэль Риккардо
Ланс Стролл Ланс Стролл
Фернандо Алонсо Фернандо Алонсо
Пьер Гасли Пьер Гасли
Формула-1
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Этот пост написан пользователем Sports.ru, начать писать может каждый болельщик (сделать это можно здесь).

От редакции: Привет! Вы в новом гоночном блоге It’s hammer time. Здесь автор собирается выкладывать «анализ и истории из «Формулы-1», а это его первый материал – давайте поддержим полезное начинание плюсами и комментариями!
 

С 2014 года гонщикам за различные инциденты начисляются штрафные баллы в суперлицензию, необходимую для выступлений на Гран-при «Формулы-1». Каждый балл сгорает ровно через год после его получения. Однако если гонщик успевает набрать 12 баллов одновременно, то его ждет суровое наказание: пропуск следующего Гран-при (пока никто из гонщиков никогда не набирал этих баллов, но пару раз было близко – например, Ромен Грожан и Даниил Квят доходили до 10-ти).

Сезон 2022 года уже закончен – значит, можно посмотреть, кто же набрал больше всего штрафных баллов за год, и кого из пилотов в начале следующего сезона может ждать неприятный сюрприз.

Лидерам зачета штрафов стоит умерить пыл. До наказания осталось немного

Больше всего штрафных баллов в этом сезоне – целых 10 – набрал, ожидаемо, Пьер Гасли. Может показаться, что большинство из них получены после известного скандала между Гасли и ФИА на Гран-при Японии. Однако ровно половину своих баллов он набрал еще в первой половине сезона. 

У Гасли – полный набор абсолютно разных нарушений: столкновение с Лансом Строллом в Испании, нарушение границ трассы и столкновение с Себастьяном Феттелем в Австрии, превышение скорости в режиме красных флагов в Японии, несоблюдение дистанции за машиной безопасности в Остине и выезд за границы трассы с получением преимущества в Мексике. Первые очки сгорят только в конце мая. А до тех пор Пьеру придется гонять очень аккуратно, чтобы не начать сотрудничество с новой командой и напарником с пропуска гонки.

Всего на пару баллов меньше – по 8 – получили Даниэль Риккардо и Ланс Стролл. Риккардо получил их за блокировку Эстебана Окона в квалификации Саудовской Аравии, получение преимущества при выезде за пределы трассы в Майами, столкновение со Строллом в Венгрии и с Юки Цунодой в Мексике, а также за инцидент с Кевином Магнуссеном в начале гонки Бразилии. Для Даниэля это не страшно – австралиец уже точно пропускает следующий сезон, поэтому времени для списания всех этих баллов будет предостаточно. 

Чего не скажешь про Стролла. Первые его баллы полученны еще в Австралии из-за аварии с Николасом Латифи при неоднократном изменении траектории и сгорят только в апреле. А под конец сезона канадец все чаще стал попадать в инциденты: авария с Фернандо Алонсо в Остине и вытеснение Себастьяна Феттеля с трассы Бразилии.

Немало штрафных очков набрал и Александр Албон: суммарно 7 – за инцидент со Строллом в Саудовской Аравии, выезды за пределы трассы в Испании и Монако, выталкивание Норриса в Австрии и выезд за пределы трассы с получением преимущества в Остине. Но первые баллы Алекса сгорят уже в конце марта, поэтому ему не стоит сильно волноваться.

Большинству гонщиков не нужно беспокоиться: 16 из 20 пилотов набрали не больше половины от максимума

Ровно половину очков порога дисквалификации собрал Фернандо Алонсо. Испанец не раз сталкивался с другими гонщиками (с Гасли в Майами и Оконом в Бразилии), а также выезжал за пределы трассы на Гран-при США и неоднократно менял траектории при обороне во время гонки в Канаде. 3 балла спишутся у Фернандо уже в мае – ему нужно лишь постараться не провоцировать инциденты до этого времени.

По 5 штрафных баллов накопили Эстебан Окон и Николас Латифи. Канадец проигнорировавл синие флаги в Азербайджане и попал в инциденты с Чжоу в Сингапуре и Миком Шумахером в Остине, но покинул «Формулу-1» – так что пропуск гонки из-за штрафных баллов ему не грозит. Все очки Окона заработаны в инцидентах с Шумахером в Бахрейне, Хэмилтоном в Монако и Цунодой во Франции. Большая часть из них набрана в первой половине сезона и скоро сгорит.

По 4 балла накопили трое: Джордж Расселл, Чжоу Гуаньюй и Юки Цунода. Британец, как и Эстебан Окон, получил все свои штрафные баллы за столкновения: с Серхио Пересом в Австрии и Карлосом Сайнсом в Остине. Чжоу нарушал границы трассы в Саудовской Аравии и Австрии, а также сталкивался с Шумахером во Франции. Цунода попал в аварию с напарником Пьером Гасли в Сильверстоуне и недостаточно замедлился под желтыми флагами в Монце.

Почти половина гонщиков набрали меньше 4 баллов (это треть максимума)

Есть три гонщика, у которых записано по 3 балла – это Мик Шумахер, Ландо Норрис и Кевин Магнуссен. «Хаас» все-таки решил не продлевать контракт с Миком, так что баллы, полученные за нарушение границ трассы в Остине и столкновение с Латифи на Гран-при Абу-Даби, в любом случае успеют сгореть. Норриса оштрафовали за нарушение границ трассы в Австрии и инцидент с Шарлем Леклером в Бразилии. Датчанин же столкнулся со Строллом в Майами и не вернул позицию после нелегального обгона в Монце.

Также три пилота получили всего по 2 штрафных балла. Макс Ферстаппен столкнулся с Льюисом Хэмилтоном на Гран-при Бразилии, Себастьян Феттель нарушил границы трассы в Австрии и проигнорировал синие флаги в Нидерландах, а Серхио Перес нарушил правила в режиме машины безопасности в Сингапуре. 1 штрафной балл за сезон набрал лишь один пилот – Шарль Леклер: выехал за пределы трассы и получил преимущество на Гран-при Японии.

Целых три гонщика не набрали ни одного штрафного балла по ходу сезона: Льюис Хэмилтон, Карлос Сайнс и Валттери Боттас. Эти пилоты однозначно могут начать новый сезон без малейших беспокойств о возможном пропуске уик-энда – они чемпионы соблюдения правил.

Статистика 2022-го против 2021-го: меньше аккуратных, больше штрафных очков, много наказаний за аварии и выталкивания

В прошлом году четверо гонщиков смогли провести сезон, не набрав ни одного штрафного балла. В этом сезоне их стало чуть меньше – только трое. Больше стало самих штрафных очков. Лидер прошлогоднего зачета Юки Цунода набрал тогда лишь 8 баллов, в то время, как Пьер Гасли образца сезона 2022 набрал целых 10. Всего за этот сезон гонщики набрали на 8 штрафных баллов больше, чем в прошлом – 77 против 69.

Чаще всего штрафные баллы давали за инциденты с другими гонщиками (аварии, вытеснения) – 26 раз. 13 раз их выписывали в качестве наказания за нарушение границ трассы, выезды с получением преимущества и срезы. И лишь 9 раз по остальным причинам (вроде нарушений, связанных с режимом машины безопасности, флагами или многочисленной смены траекторий). Уик-эндом с наибольшим количеством штрафных баллов предсказуемо стал Гран-при Австрии: целых 7 случаев из всех 48 пришлись на эту гонку.

Фото: globallookpress.com/Hasan Bratic, HOCH ZWEI; Gettyimages.ru/Rudy Carezzevoli / Stringer, Chris Graythen

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