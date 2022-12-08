Кто из гонщиков «Ф-1» – чемпион по нарушениям за год? Кто самый аккуратный? Кому грозит пропуск Гран-при? Вся статистика штрафных баллов

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От редакции: Привет! Вы в новом гоночном блоге It’s hammer time. Здесь автор собирается выкладывать «анализ и истории из «Формулы-1», а это его первый материал – давайте поддержим полезное начинание плюсами и комментариями! Привет! Вы в новом гоночном блоге. Здесь автор собирается выкладывать «анализ и истории из «Формулы-1», а это его первый материал – давайте поддержим полезное начинание плюсами и комментариями!

С 2014 года гонщикам за различные инциденты начисляются штрафные баллы в суперлицензию, необходимую для выступлений на Гран-при «Формулы-1». Каждый балл сгорает ровно через год после его получения. Однако если гонщик успевает набрать 12 баллов одновременно, то его ждет суровое наказание: пропуск следующего Гран-при (пока никто из гонщиков никогда не набирал этих баллов, но пару раз было близко – например, Ромен Грожан и Даниил Квят доходили до 10-ти).

Сезон 2022 года уже закончен – значит, можно посмотреть, кто же набрал больше всего штрафных баллов за год, и кого из пилотов в начале следующего сезона может ждать неприятный сюрприз.

Лидерам зачета штрафов стоит умерить пыл. До наказания осталось немного

Больше всего штрафных баллов в этом сезоне – целых 10 – набрал, ожидаемо, Пьер Гасли. Может показаться, что большинство из них получены после известного скандала между Гасли и ФИА на Гран-при Японии. Однако ровно половину своих баллов он набрал еще в первой половине сезона.

У Гасли – полный набор абсолютно разных нарушений: столкновение с Лансом Строллом в Испании, нарушение границ трассы и столкновение с Себастьяном Феттелем в Австрии, превышение скорости в режиме красных флагов в Японии, несоблюдение дистанции за машиной безопасности в Остине и выезд за границы трассы с получением преимущества в Мексике. Первые очки сгорят только в конце мая. А до тех пор Пьеру придется гонять очень аккуратно, чтобы не начать сотрудничество с новой командой и напарником с пропуска гонки.

Всего на пару баллов меньше – по 8 – получили Даниэль Риккардо и Ланс Стролл. Риккардо получил их за блокировку Эстебана Окона в квалификации Саудовской Аравии, получение преимущества при выезде за пределы трассы в Майами, столкновение со Строллом в Венгрии и с Юки Цунодой в Мексике, а также за инцидент с Кевином Магнуссеном в начале гонки Бразилии. Для Даниэля это не страшно – австралиец уже точно пропускает следующий сезон, поэтому времени для списания всех этих баллов будет предостаточно.

Чего не скажешь про Стролла. Первые его баллы полученны еще в Австралии из-за аварии с Николасом Латифи при неоднократном изменении траектории и сгорят только в апреле. А под конец сезона канадец все чаще стал попадать в инциденты: авария с Фернандо Алонсо в Остине и вытеснение Себастьяна Феттеля с трассы Бразилии.

Немало штрафных очков набрал и Александр Албон: суммарно 7 – за инцидент со Строллом в Саудовской Аравии, выезды за пределы трассы в Испании и Монако, выталкивание Норриса в Австрии и выезд за пределы трассы с получением преимущества в Остине. Но первые баллы Алекса сгорят уже в конце марта, поэтому ему не стоит сильно волноваться.

Большинству гонщиков не нужно беспокоиться: 16 из 20 пилотов набрали не больше половины от максимума

Ровно половину очков порога дисквалификации собрал Фернандо Алонсо. Испанец не раз сталкивался с другими гонщиками (с Гасли в Майами и Оконом в Бразилии), а также выезжал за пределы трассы на Гран-при США и неоднократно менял траектории при обороне во время гонки в Канаде. 3 балла спишутся у Фернандо уже в мае – ему нужно лишь постараться не провоцировать инциденты до этого времени.

По 5 штрафных баллов накопили Эстебан Окон и Николас Латифи. Канадец проигнорировавл синие флаги в Азербайджане и попал в инциденты с Чжоу в Сингапуре и Миком Шумахером в Остине, но покинул «Формулу-1» – так что пропуск гонки из-за штрафных баллов ему не грозит. Все очки Окона заработаны в инцидентах с Шумахером в Бахрейне, Хэмилтоном в Монако и Цунодой во Франции. Большая часть из них набрана в первой половине сезона и скоро сгорит.

По 4 балла накопили трое: Джордж Расселл, Чжоу Гуаньюй и Юки Цунода. Британец, как и Эстебан Окон, получил все свои штрафные баллы за столкновения: с Серхио Пересом в Австрии и Карлосом Сайнсом в Остине. Чжоу нарушал границы трассы в Саудовской Аравии и Австрии, а также сталкивался с Шумахером во Франции. Цунода попал в аварию с напарником Пьером Гасли в Сильверстоуне и недостаточно замедлился под желтыми флагами в Монце.

Почти половина гонщиков набрали меньше 4 баллов (это треть максимума)

Есть три гонщика, у которых записано по 3 балла – это Мик Шумахер, Ландо Норрис и Кевин Магнуссен. «Хаас» все-таки решил не продлевать контракт с Миком, так что баллы, полученные за нарушение границ трассы в Остине и столкновение с Латифи на Гран-при Абу-Даби, в любом случае успеют сгореть. Норриса оштрафовали за нарушение границ трассы в Австрии и инцидент с Шарлем Леклером в Бразилии. Датчанин же столкнулся со Строллом в Майами и не вернул позицию после нелегального обгона в Монце.

Также три пилота получили всего по 2 штрафных балла. Макс Ферстаппен столкнулся с Льюисом Хэмилтоном на Гран-при Бразилии, Себастьян Феттель нарушил границы трассы в Австрии и проигнорировал синие флаги в Нидерландах, а Серхио Перес нарушил правила в режиме машины безопасности в Сингапуре. 1 штрафной балл за сезон набрал лишь один пилот – Шарль Леклер: выехал за пределы трассы и получил преимущество на Гран-при Японии.

Целых три гонщика не набрали ни одного штрафного балла по ходу сезона: Льюис Хэмилтон, Карлос Сайнс и Валттери Боттас. Эти пилоты однозначно могут начать новый сезон без малейших беспокойств о возможном пропуске уик-энда – они чемпионы соблюдения правил.

Статистика 2022-го против 2021-го: меньше аккуратных, больше штрафных очков, много наказаний за аварии и выталкивания

В прошлом году четверо гонщиков смогли провести сезон, не набрав ни одного штрафного балла. В этом сезоне их стало чуть меньше – только трое. Больше стало самих штрафных очков. Лидер прошлогоднего зачета Юки Цунода набрал тогда лишь 8 баллов, в то время, как Пьер Гасли образца сезона 2022 набрал целых 10. Всего за этот сезон гонщики набрали на 8 штрафных баллов больше, чем в прошлом – 77 против 69.

Чаще всего штрафные баллы давали за инциденты с другими гонщиками (аварии, вытеснения) – 26 раз. 13 раз их выписывали в качестве наказания за нарушение границ трассы, выезды с получением преимущества и срезы. И лишь 9 раз по остальным причинам (вроде нарушений, связанных с режимом машины безопасности, флагами или многочисленной смены траекторий). Уик-эндом с наибольшим количеством штрафных баллов предсказуемо стал Гран-при Австрии: целых 7 случаев из всех 48 пришлись на эту гонку.

Фото: globallookpress.com/Hasan Bratic, HOCH ZWEI; Gettyimages.ru/Rudy Carezzevoli / Stringer, Chris Graythen