«Миннесота» такая классная, что владелец передумал продавать клуб. А ведь договорился еще 3 года назад!

Ждем новый суд в НБА?

Сделка по продаже контрольного пакета акций «Миннесоты Тимбервулвз» за 1,5 млрд долларов сорвалась. Зацепило и другой баскетбольный лот из Миннесоты, «Линкс» из WNBA.

Продавец – текущий владелец команды Глен Тэйлор – официально заявил, что покупатели Марк Лори и Алекс Родригес не уложились в дедлайн финального транша – 27 марта.

«Мы выполнили свои обязательства, имеем необходимое финансирование и полностью готовы завершить сделку после одобрения НБА», – все еще уверен дуэт Лори-Родригес.

«Тимбервулвз» и «Линкс» больше не продаются», – категоричен Тэйлор.

Тут интересно, что стороны ударили по рукам еще в апреле 2021 года, сделка предусматривала покупку контрольных 80% акций в три этапа – передачу решающих 40% из них должны были закрыть в этом году.

Хронология к размышлению:

😢 «Миннесота»-2019/20 – 19 побед в 64 матчах (мимо плей-офф)

😢 «Миннесота»-2020/21 – 23 победы в 72 матчах (мимо плей-офф)

✅ Заключена сделка по продаже – переданы первые 20% акций

🤔 «Миннесота»-2021/22 – 46 побед в 82 матчах (вылет в первом раунде плей-офф)

🤔 «Миннесота»-2022/23 – 42 победы в 82 матчах (вылет в первом раунде плей-офф)

✅ Переданы еще 20% акций

🤩 «Миннесота»-2023/24 – текущие 52 победы в 75 матчах (2 место на Западе и выход в плей-офф с преимуществом площадки).

❌ Сделка по передаче еще 40 % акций сорвалась

Мы, конечно, ни на что не намекаем, но что же случилось, Глен?

Знакомимся с сюжетной линией и главными действующими персонажами.

Что за продавец Глен Тэйлор? Миллиардер с фермы, который сохранил клуб для родного штата

Уроженец Миннесоты 82-летний Глен Тэйлор – миллиардер и самый богатый человек в родном штате. Состояние сделал на печатном бизнесе, Forbes оценивает его состояние в 2,8 млрд долларов.

Тэйлор вырос на ферме, а во время обучения в колледже подрабатывал в типографии Carlson Wedding Service, специализирующейся на свадебных приглашениях. В 1975-м он выкупил компанию за 2 млн долларов в рассрочку на 12 лет. Так зародилась Taylor Corporation – частная полиграфическая компания, которая сейчас насчитывает более 10 000 сотрудников и имеет более 80 дочерних компаний в Великобритании, Мексике, Индии, Китае, Канаде и 26 штатах США.

Тэйлор был сенатором штата Миннесота от Республиканской партии с 1981 по 1990 год, но ушел из политики, чтобы больше сосредоточиться на бизнесе.

В 1994 году он за 94 млн долларов приобрел контрольный пакет акций «Тимбервулвз», чтобы сохранить франшизу в родной Миннесоте – предыдущие владельцы пытались перевезти клуб в Новый Орлеан. Сейчас Тэйлор также является владельцем «Линкс» из женской НБА и футбольной команды «Миннесота Юнайтед» из МЛС.

Слухи про возможную продажу «Тимбервулвз» периодически возникали, но до реальных переговоров дело дошло только три года назад – .уже явно немолодой Тэйлор решил постепенно передать контроль над клубом. Сделка с Лори-Родригесом предполагала продажу 20% акций клуба в 2021 году, еще 20% – в 2023-м, контрольные 40% – в 2024-м.

Формат сделки предполагал комфортную передачу бизнеса: Тэйлор спокойно уходил с должности, которой он дорожил с момента спасения переживающей трудности франшизы, а вдобавок послужил бы наставником для новых владельцев в вопросах бизнеса лиги и культуры сообщества. Сотрудничество новых и бывших владельцев практикуется в НБА – например, Марк Кьюбан после продажи контрольного пакета акций «Далласа» сохранил миноритарный пакет акций (около 27 %) и полный контроль над спортивной частью бизнеса «Мэвз».

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Тэйлор планировал оставить себе 20% акций клуба и был абсолютно спокоен за свое наследие в родном штате.

«В основном люди говорят мне: «Глен, мы очень ценим, что ты тот парень, который спас «Тимбервулвз» для Миннесоты», – гордился миллиардер в интервью для CBS.

Что за покупатели Марк Лори и Алекс Родригес? Инвестиционный «Леброн Джеймс» и экс-бойфренд Джей Ло

Инвестор Марк Лори сделал имя и состояние в сфере онлайн-магазинов. С 1999 года Марк развивает и удачно продает собственные стартапы: компанию по коллекционированию через интернет The Pit – за 5,7 млн долларов в 2001 году, онлайн-магазин детских товаров Diapers.com – за 545 млн в 2011 году, маркетплейс Jet.com – за 3,3 млрд в 2016 году. Покупатели – гиганты отрасли Topps, Amazon и Walmart, соответственно. После последней сделки Лори в течение пяти лет был президентом и генеральным директором подразделения электронной коммерции Walmart. В декабре 2021 года Лори в родном Нью-Йорке запустил стартап по доставке еды Wonder, который уже привлек инвестиции в 1,5 млрд долларов.

Инвестиционный гуру Мэтт Хиггинс окрестил Марка «Леброном Джеймсом в мире электронной коммерции».

Лори еще и спортсмен: чемпион штата Нью-Джерси в беге на 50 ярдов в 1989-м, а в 1996-м квалифицировался в сборную США по бобслею, но предпочел работу в банке и не поехал на зимние Олимпийские игры 1998 года.

Легендарный экс-бейсболист «Нью-Йорк Янкис» Алекс Родригес нуждается в меньшем представлении, но все равно пробежимся по основным вехам его биографии. Родригес занимает пятое место в списке хоумранов за всю историю бейсбола, является 3-кратным MVP и 14-кратным участником Матча всех звезд МЛБ. Во время карьеры у Эй-Рода были определенные проблемы с допингом – получил бан на весь сезон-2014. Спортивную карьеру Алекс завершил в 2016-м.

Бизнесом Алекс увлекся еще во время спортивной карьеры. Компания Родригеса A-Rod Corp с 2003 года инвестировала в недвижимость, сферу технологий, здоровья и развлечений.Его девелоперская компания Monument Capital Management по состоянию на 2019 год приобрела недвижимости на сумму более 700 млн долларов – более 15 тысяч квартир в 13 штатах. А в 2016-м Родригес инвестировал в киберспортивный проект NRG Esports вместе с Шакилом О’Нилом.

Но подробнее остановимся на совместных проектах Родригеса с Марком Лори.

Весной 2021 года партнеры создали венчурную компанию Vision Capital People, она стартовала с 50 млн долларов из собственных денег партнеров и в конечном итоге смогла привлечь от 300 до 500 миллионов долларов. Летом того же года партнеры инвестировали в онлайн-брокера Tornado.

Попытка выкупить «Тимбервулвз» – не единственная в мире спорта для Лори и Родригеса. В июле 2020 года они безуспешно пытались приобрести бейсбольный «Нью-Йорк Метс». В проекте участвовала тогдашняя невеста Родригеса – поп-звезда Дженнифер Лопес, заявка провалилась на втором этапе, франшизу купил Стив Коэн.

Уже через год Лори и Родригес договорились с Гленом Тэйлором о поэтапном выкупе контрольного пакета акций «Тимбервулвз» за суммарные 1,5 млрд долларов.

«Все дело в болельщиках в Миннесоте, – поделился Родригес в интервью Associated Press в 2022-м. – Я думаю, они заслуживают победителя».

Популизм Родригеса понятен – в Миннесоте опасались и все еще опасаются, что Эй-Род перевезет клуб в Сиэтл, где начинал спортивную карьеру. Сам бейсболист вынужден постоянно опровергать подобные слухи. Тогда же он рассказал, что НБА приняла его в мир владельцев «с распростертыми объятиями».

Почему же сорвалась сделка?

Официальную версию мы уже озвучили: Марк Лори и Алекс Родригес пропустили дедлайн на приобретение контрольного пакета акций клубов. Похожие проблемы возникали у покупателей и ранее, особенно на фоне расставания Эй-Рода и Джей Ло:

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И все же Лори и Родригес смогли приобрести 20% + 20% акций (последний платеж в 290 млн долларов был сделан год назад), а 28 декабря активировали опцион на покупку еще 40% – то есть забирали себе контрольный пакет.

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Соглашение предусматривало 90-дневный срок для завершения сделки. По словам Тэйлора, он решил аннулировать контракт на третью и последнюю часть сделки, потому что по истечении этих 90 дней не получил финальные средства и документы. Владалец также заявил, что «при определенных условиях» покупатели могли бы получить право на перенос дедлайна. Однако таких обстоятельств не наступило.

В итоге вместо контрольных 80% в руках покупателей оказались миноритарные 40% акций «Тимбервулвз».

«Мы просто сказали: Давайте оставим все как есть, – сказал Тэйлор. – Они ограниченные партнеры, и это меня вполне устраивает. Они хорошо заработают на своих инвестициях, а мы просто оставим все, как было».

«Заявление Глена Тэйлора – это неудачный случай угрызений совести продавца, который недальновиден и мешает команде и болельщикам во время исторического победного сезона», – в ярости покупатели.

Переходим к инсайдам.

По данным CBS, последний платеж составлял примерно 600 млн долларов. Родригес и Лори для финансирования сделки подписались с частной инвестиционной компанией Carlyle Group, но договоренности рассыпались в начале марта.

Ресурс WCCO сообщает, что у Родригеса и Лори никогда не было ни группы надежных инвесторов, ни собственных средств на полную покупку франшизы. А это «не очень хорошо воспринято в НБА». Родригес и Лори – лишь проводники сделки, пытающиеся соединить все воедино. Они привлекали средства компаний, а НБА предпочитает, чтобы инвесторами были «частные лица, которые не ищут краткосрочной выгоды».

Знакомый с деталями сделки источник сообщил USA Today, что Лори и Родригес неоднократно пропускали финансовые и документальные сроки в течение всего процесса. Тэйлору это надоело, и он посчитал, что новые владельцы не вписываются в «семью «Тимбервулвз». И не только из-за проблем с оплатой. Так, например, Родригес и Лори вложились в оборудование вип-лож для владельцев на арене «Миннесоты», хотя им советовали этого не делать. Теперь как ограниченные партнеры они больше не будут иметь доступа к этим ложам и к еженедельным встречам исполнительного руководства.

Родригес назвал слитую инфу про апартаменты «дешевым выстрелом, неискренним и разочаровывающим».

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«Я продолжу работать с Марком, Алексом и остальными членами группы владельцев, чтобы обеспечить нашим командам необходимые ресурсы для конкуренции на самом высоком уровне на площадке и за ее пределами», — кажется, иронизирует Тейлор.

Что будет дальше?

Как вы уже поняли – обмен любезностями уже начался.

Родригес и Лори уверены, что выполнили все обязательства для автоматического продления соглашения о продаже акций и готовы идти в суд.

«Теперь это личное, – угрожает Родригес в интервью The Athletic. – Мы готовы потратить пять лет, десять лет, сколько угодно. Мы не собираемся опускать руки».

«Мы приложим все усилия, чтобы добиться выполнения контракта, который нарушил Глен. [Мы потратим] время, капитал, любые необходимые средства», – Марк Лори поддерживает партнера.

Но даже если Родригес-Лори выиграют в судах, им все равно необходимо получить одобрение 3/4 владельцев клубов НБА на покупку недополученных 40%. На это нет никаких гарантий без поддержки Тэйлора, который варится в кухне НБА с середины 90-х и неоднократно председательствовал в Правлении лиги. А еще НБА повторно изучит вопрос финансирования Лори и Родригеса – не только наличие денег на покупку клуба, но и гарантии, что они способны выдержать многолетние убытки.

Именно в этом сезоне «Тимбервулвз» проводит один из лучших сезонов в истории: идет второй в конференции, более 50 побед – вообще впервые с сезона-2003/04, когда в финал Запада их выводил еще MVP Кевин Гарнетт. «Миннесоту» называют претендетом на титул, букмекеры в своих котировках ставят ее на шестое место в лиге.

Forbes перед началом сезона оценивал клуб в 2,5 млрд долларов, актуальная оценка Sportico – уже 2,94 млрд.

«Я потратил много времени. У нас очень хорошая команда, мне это нравится, и я достаточно здоров, чтобы этим заниматься, – откровенничал 82-летний Тейлор после срыва сделки. – Мне не нужны деньги, я просто буду продолжать работать и наслаждаться этим. Мне нравится мой тренер. Мне нравится мой персонал. Все сохранят свои места, и я буду счастлив».

Остается один вопрос: как возможные дрязги в высшем руководстве повлияют на «Тимбервулвз» на баскетбольной площадке?

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Фото: East News /AP Photo/Jim Mone, AP Photo/Abbie Parr, AP Photo/David Zalubowski, Jerry Holt/Star Tribune via AP, Anthony Souffle/Star Tribune via AP; Gettyimages.ru /David Berding, Stephen Maturen, David Berding