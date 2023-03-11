38 комментариев

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Есть много нюансов.

Очередные тревожные новости для «Барселоны» – каталонская прокуратура обвинила клуб сразу по трем статьям. Коррупция в спортивном бизнесе, недобросовестное управление и фальсификация документов.

В двух словах суть дела: месяц назад вскрылось, что «Барселона» три года платила вице-президенту Технического судейского комитета Федерации футбола Испании Энрикесу Негрейре. Потом оказалось, что выплаты тянулись аж с 2001 года. Сейчас появились первые официальные обвинения.

По данным SER Catalunya, Негрейра получил от «Барсы» как минимум 7,3 млн евро с 2001 года, но суд сосредоточится на последних десяти годах, особенно интересуют 3 млн евро, полученные бывшим боссом судей с 2014 по 2018 год.

Почему только 10 лет? Дело в сроках давности. Обвинение выдвинуто «Барсе», ее экс-боссам Сандро Роселю (с 2010-го по 2014-й) и Жозепу Бартомеу (с 2014-го по 2020-й), ну и самому Негрейре. А двум менеджерам из команды Бартомеу – Оскару Грау и Альберту Солеру – хотят вменить недобросовестное управление.

При этом суд хочет заслушать у всех боссов «Барсы» с 2001 по 2018 год. Жоану Гаспару и Жоану Лапорте почти ничего не угрожает – вменяемая статья уголовного кодекса вступила в силу только в 2010 году, период их президентства вне подозрений.

Следственный суд Барселоны объединит жалобу с уже поданной по этому же делу – от действующего рефери ВАР Эстрады Фернандеса.

Разбираемся, как все серьезно.

Какие доказательства? Отсутствие письменного договора, цены за услуги явно завышены

Обвинение считает, что через Роселя и Бартомеу «Барса» «поддержала строго конфиденциальное устное соглашение» с Негрейрой, согласно которому он за деньги влиял на решения судей в матчах.

Доподлинно установлено, что Негрейра получил переводы от каталонского клуба через две компании-анаграммы – Dasnil 95 и Nilsad, которые управляются его сыном Энрикесом Ромеро. Кстати, ему не предъявлены обвинения – осведомленность сына в схемах отца не доказана.

Назначение платежей за «технические видеоконсультации» следствие считает фиктивными. Хотя правоохранителям пока не удалось выяснить истинную цель выплат, дело поспешили передать в суд из-за истекающих сроков давности. Кстати, сам Негрейра воспользовался правом отказаться от дачи показаний в связи с болезнью Альцгеймера.

Вот основные доводы обвинения.

• Пока не установлено связи между уплаченными суммами и оказанными услугами. Контрактов по каким-то причинам нет.

• Негрейра скрывал назначение платежей от налоговой, а потом пояснил – клуб заплатил ему за «нейтральное» судейство и отсутствие ошибок в матчах.

• «Барса» перестала платить Негрейре сразу после его увольнения из технического комитета судей.

• Безработный Негрейра отправил «Барсе» несколько сообщений с угрозами раскрыть детали сотрудничества и устроить публичный скандал.

• Негрейра регулярно выводил кэш чеками на предъявителя через третьих лиц с банковских счетов, у него существенно улучшилось материальное положение – новая недвижимость и другие активы.

• Компания, которая занималась рекламой и продажей подарков, почему-то регулярно получала выплаты от «Барсы». Выплаченные суммы явно выше цен за «технические консультации и отчеты».

Удивительно, но «Барса» сама привлекла внимание прокуратуры к сотрудничеству с бывшим боссом судей

В июле 2019 года клуб попытался получить налоговый вычет в почти 900 тысяч евро – с выплат экс-арбитру!

Налоговая посчитала счета-фактуры фиктивными и запросила детали: договоры и собственно результаты заказанной клубом работы. «Барса» не предоставила ничего.

В итоге клуб со штрафами урегулировал налоговые вопросы, но казначейство все равно потянуло за ниточки, которые и привели к обвинению прокуратуры.

А может, пронесет? Доказать коррупционный сговор без участия судей будет очень сложно

Очень важно, что статья 286 испанского Уголовного кодекса применяется в отношении действий по преднамеренному изменению результата матча или спортивного соревнования.

Поэтому придется устанавливать две очень важные вещи.

Во-первых, что конкретно обещал и сделал Негрейра за полученные гонорары. Сын Негрейры действительно подавал «Барсе» какие-то еженедельные отчеты и видео, хотя и по заоблачным для этого рынка ценникам. Правда, они есть только с момента вступления в должность Бартомеу. Так что Роселю сейчас явно тревожно.

Во-вторых, для завершения коррупционного преступления не хватает важных элементов – наличие «заговора» и участия в нем самих судей. Технический судейский комитет не назначал судей на конкретные матчи, а только рейтинговал их по результатам работы.

Бывший арбитр Серджи Альберт Хименес рассказал в интервью Marca, что Негрейра давил на него и других судей и всегда «хвастался торговлей влиянием». Но ооочень смущает, что Хименес закончил с судейством еще в 90-х.

А вот уже упомянутый иск действующего ВАР Эстрады Фернандеса не содержит новых поворотов, его цель – защита чести и достоинства судей после публикации скандальных материалов. Кстати, по совпадению арбитра не назначили на тур Ла Лиги сразу после подачи жалобы. Комитету судей пришлось объясняться, что это действительно совпадение. Фернандес отработал на вчерашней игре «Кадис» – «Хетафе».

А что говорят цифры? «Барсе» феноменально везло с судейством

Возьмем релевантный период с 2016 по 2018 год, который фигурировал в первых обвинениях.

Обращает на себя внимание по крайней мере то, что в Ла Лиге в ворота «Барселоны» не назначали пенальти больше двух лет — в 78 матчах с 14 февраля 2016 года по 2 марта 2018-го. Единственный 11-метровый в этот период был Кубке Испании в матче с «Атлетико» (кстати, нереализованный).

Клуб выиграл два из трех чемпионатов и три раза подряд взял Кубок Испании.

Понятно, что доминирующая тики-така «Барсы» с зашкаливаюшим процентом владения – основная причина таких цифр, но они все равно выглядят экстраординарно. Для сравнения: «Реал» только в Ла Лиге за тот же период получил 10 одиннадцатиметровых в свои ворота плюс 10 удалений.

Какие могут быть последствия? Для фигурантов – реальные сроки, для «Барсы» – бан

Если обвинения докажут, фигурантам светят крупные штрафы, дисквалификации или тюремные сроки до шести лет.

Но всех интересует, что будет с самой «Барсой». Уголовный кодекс устанавливает, что осужденные юридические лица могут быть оштрафованы и подвергнуты другим санкциям – например, лишение права на получение государственной помощи, бан до пяти лет и даже ликвидация (ну это прям очень редкая крайность).

Статьи, на основании которых ведется разбирательство, в первую очередь распространяются на физических лиц – руководство и сотрудников спортивных организаций, а также на спортсменов или арбитров. Вероятность, что для клуба все закончиться максимум штрафами – большая.

«Барса» заявила о готовности к сотрудничеству со следствием и опровергла любую причастность к коррупции: «Версия прокуратуры есть не что иное, как абсолютно предварительная гипотеза. «Барселона» повторяет, что никогда не покупала судей и не пыталась влиять на их решения».

Но! Если внутри Испании «Барсе» пока ничего не грозит, то с УЕФА, возможно, придется объясняться.

Регламент Лиги чемпионов предполагает бан на один сезон, если клуб был прямо и/или косвенно причастен к влиянию на исход матчей на национальном или международном уровне. При этом УЕФА достаточно решения национального арбитражного или государственного суда.

А вот президент Ла Лиги Хавьер Тебас уже уточнил, что лига не будет инициировать наказание, но подчинится решению суда (а вероятность отстранения клуба пока есть, хоть и низкая).

Кстати, обвинение поддержали почти все соперники «Барсы». «Реал» к ним может присоединиться в воскресенье – клуб собирает срочное заседание совета директоров, чтобы сформулировать позицию.

Фото: Gettyimages.ru/David Ramos / Staff, Juan Manuel Serrano Arce / Stringer, Gonzalo Arroyo Moreno / Stringer; globallookpress.com/David Zorrakino/Keystone Press Agency, Daisuke Nakashima/AFLO; marca.com