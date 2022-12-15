«Руна» и «Уралмаш» хороши. Начали в Лиге ВТБ с побед и хотят вмешаться в борьбу за Топ-6

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Сезон в Лиге ВТБ только начался, а уже есть первая суперсенсация – новичок чемпионата «Уралмаш» удивил в первом же матче, обыграв питерский «Зенит», на секундочку обладателя Суперкубка, в Санкт-Петербурге.

А другой новичок – московская «Руна» – днем ранее собрала арену на Лавочкина и также дебютировала с победы – над «Автодором».

Еще летом, по трансферам и работе двух клубов, можно было понять, что новые клубы заходят в чемпионат с серьезными амбициями и за Топ-6 в этот раз развернется настоящая драка.

B «Руне» и «Уралмашу» уже уже давно было тесно в Суперлиге. Смотрите сами:

- «Руна» собирала отличные составы, дважды подряд добиралась до финала и попутно даже успела дать Тимофею Мозгову шанс вернуться в баскетбол. В итоге камбэка по-настоящему не случилось, но тут уж не вина «Руны». «Викинги» шумели – на паркете и за его пределами. Чего стоит хотя бы интервью генерального менеджера клуба Сергея Юхневича и заявление, что в ближайших планах у москвичей есть выход в «Финал четырех» Евролиги. Выход в Единую лигу с такими планами точно должен был состояться вот-вот…

- «Уралмаш» тоже шумел, но по-другому. Три финала за три года, два титула, последнее поражение в плей-офф в 2021 году… Клуб планомерно рос и развивался – ввел платные билеты, перенес домашние матчи из Верхней Пышмы в Екатеринбург и даже подружился с областными властями. Большое дело для частной команды и ее неуступчивого президента Виктора Ганиенко. Все ради одной цели – вернуть город в баскетбольную элиту.

Но как они были антиподами, так и остались: лето «Руна» и «Уралмаш» провели диаметрально противоположно, хотя и оба очень серьезно усилились. Уральцы стали комплектоваться практически сразу после объявления о принятии в лигу – переподписали почти весь российский костяк и принялись подписывать легионеров, последний из которых, Октавиус Эллис, подписался только-только; москвичи же долго ждали и только ближе к середине лета стали делать какие-то телодвижения на трансферном рынке, блицкригом оформив фактически весь состав.

В отношении тренеров тоже все пошло по совершенно разным сценариям. «Уралмаш» решил довериться Милошу Павичевичу, который пришел в команду в конце прошлого сезона и завоевал вместе с ней чемпионство. Черногорец уже больше 10 лет работает в России, хорошо говорит по-русски и вообще имеет российское гражданство. Он работал в российских клубах («Автодор», «Самара», «Спартак-Приморье», «Купол-Родники», УНИКС) на таких разных уровнях — от ДЮБЛа до Единой лиги, – что точно не нуждается в адаптации. «Руна» же пошла по совершенно другому пути: клуб отпустил Олега Бартунова в штаб ЦСКА и привез в Россию Эртугрула Эрдогана, никогда прежде здесь не работавшего. Зато это один из самых заметных турецких специалистов, и перед ним тоже вызов – он перезапускает карьеру после скандала в «Галатасарае», года без работы и посредственного окончания сезона с польским «Шленском» (там уже сложно было что-то спасти).

Впрочем, несмотря на разницу в подходах, и те и другие собрали этим летом очень симпатичные составы, с которыми победили в своих дебютных играх на новом уровне. «Руна» прибавила в маркетинге и привела на трибуны ДС «Динамо» на Лавочкина 1,5 тысячи человек – серьезное заявление для любого московского клуба, который называется не ЦСКА; «Уралмаш» начал сезон на выезде, но серьезное заявление тоже сделал – обыграл действующих чемпионов Суперкубка «Зенит».

Босс уральцев Ганиенко рассчитывает, что после возвращения в элиту спустя 18 лет (тогда в чемпионате России играл клуб из Екатеринбурга «Евраз») хорошим результатом будет попадание в десятку по итогам сезона, но это он лукавит. Уже сейчас, глядя на составы, можно с уверенностью сказать, что и те, и другие имеют все шансы побиться за топ-6 – ни у «Нижнего Новгорода», ни у «Пармы», ни у «Автодора», ни у кого бы то ни было еще на бумаге нет сколько бы то ни было ощутимого преимущества над новичками, а значит, борьба за плей-офф будет очень горячей.

Кажется, что неудачный прошлый сезон «Самары», и их чехарда с легионерами при солидном бюджете, научил другие клубы, и подобных ошибок они больше не сделают. Нельзя просто подписать шестерых сильных иностранцев с опытом игры в Евролиге и НБА и надеяться, что 1) они поделят между собой мяч; 2) им не понадобится помощь россиян со скамейки. Обратный пример – МБА, которая в прошлом году всем и все доказала, пойдя совершенно другим путем. Теперь, смотря на первопроходцев, «Руна» и «Уралмаш» делают правильные выводы (да и «Самара» их сделала, полностью перекроив стратегию этим летом).

Что будет дальше, покажет длинный сезон, но точно можно сказать, что будет интересно. Ожидается очень плотный чемпионат, и новички в нем не должны потеряться.

Особенно интересным представляется очный матч «Уралмаша» и «Руны», который состоится в Екатеринбурге уже 6 октября.

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press; ПБК «Руна»