Сергей Кущенко в Mozzart Sport: страсть сербского баскетбола, футбольная модель для Евролиги и пути развития Лиги ВТБ

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От редакции: вы читаете пользовательский блог, в котором рассказывают о разных видах баскетбола, в том числе и о Лиге ВТБ.

В интервью главному сербского изданию Mozzart Sport президент Единой Лиги ВТБ Сергей Кущенко рассказал о впечатлениях от игры «Партизан» – «Црвена Звезда» на «Штарк Арене», моделях развития европейского баскетбола, переговорах Лиги ВТБ с Дубаем и перспективах российского баскетбола.

Блог «Inside the ball» предлагает перевод интервью.

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Историческое дерби в Евролиге между «Партизаном» и «Црвеной Звездой» на переполненной «Штарк Арене» привлекло внимание многих баскетбольных функционеров, которые остались в восторге от увиденного. Помимо делегации Евролиги на матче присутствовал и президент Единой Лиги ВТБ Сергей Кущенко. Большой поклонник сербского баскетбола не мог скрыть своего энтузиазма. Днем позже в интервью Mozzart Sport он рассказал о впечатлениях от игры и обсудил Евролигу, Лигу ВТБ и все трудности, которые можно преодолеть совместными усилиями.

Интервью было сделано после Белградского дерби, в котором Неманья Недович забил победный трехочковый.

«Отличный матч. Много борьбы, переполненная арена и фанаты, которые отлично понимают, что происходит на площадке. Это настоящий праздник баскетбола», – отмечает Кущенко, особо выделяя двух легендарных тренеров.

«Исторический матч, без вопросов. В дополнение к этому я смотрел на двух опытных тренеров, которые в свое время отлично проявили себя в противостояниях против команд из России – Желько Обрадовича и Душко Ивановича».

Он не остался равнодушным к победной серии «Црвены Звезды», которая началась с приходом опытного тренера:

«Душко делает отличную работу. Дисциплина, терпение. Выдающийся тренер. Помню его еще по временам, когда ЦСКА выигрывал с Дудой Ивковичем».

Особое впечатление произвела заполненная «Штарк-Арена», на которой присутствовало около 18 000 зрителей:

«В Европе есть 5 арен, которые дают преимущество домашней площадки. Болельщики в Сербии потрясающие, столько энергии, столько страсти. Это отличная реклама для баскетбола и Сербии».

Президент Лиги вспомнил и особый момент, который связывает его с Белградом и с этой ареной.

«Арена создана для крупных матчей. Вспоминаю, как впервые мы приехали сюда в 2009-м году. Год, когда проходила Универсиада, которая была отлично организована. Помню невероятную победу России в полуфинале против США и поддержку 15 тысяч болельщиков, которые скандировали «Руссия! Руссия!». Прекрасный момент. У Сербии тоже была отличная команда, которая в итоге заслуженно стала чемпионом: Милан Мачван, Стефан Маркович, Марко Кешель. Это все – будущие звезды европейского баскетбола! Поистине невероятная баскетбольная страна. Все любят спорт, все так увлечены, это был отличный опыт».

Разговор постепенно перешел к баскетболу как глобальному явлению, объединяющему всех. Евролига, как самый крупный турнир на континенте, стремится продолжать расти на всех уровнях. Кущенко предлагает потенциальные решения:

«Есть два вида спортивных шоу. Есть Лос-Анджелес, Нью-Йорк, Париж, иногда Москва, где знаменитости сидят на первых рядах, где атмосфера похожа на театр, но есть такой престиж присутствия на таком событии. А есть страсть фанатов, как в Сербии. Обе эти вещи имеют свои преимущества. Для баскетбола в Европе было бы лучше, если бы можно было совместить эти две модели: взять лучшее, что может предложить Америка, сохраняя при этом подлинность европейского баскетбола.

У нас также есть две разные культуры. С одной стороны, НБА, а с другой – Европа. Конечно, есть и большие различия в экономике. В НБА есть команды из одной страны в дополнение к Торонто из Канады. Евролига еще далека от НБА по всем параметрам, особенно когда речь идет о финансах.

Мы говорили с Жорди Бартомеу о том, что в Европе должны смотреть на то, что делает футбол, находящийся на чрезвычайно высоком уровне, от маркетинга до качества самого продукта. Мы обсуждали, что баскетбол должен взять что-то из этой модели функционирования. Бартомеу всегда рассказывал о том, как «Финал Четырех» смотрели в более чем 150 странах, но вопрос в том, сколько денег было на этом заработано. Необходим финансовый план, чтобы Евролига обеспечивала часть денег клубам, спонсорам, телевизионным правам... Представьте себе модель: вы квалифицируетесь в Евролигу, получаете два миллиона евро, входите в восьмерку лучших, еще два миллиона, место в финале, пять миллионов. Это сильно повлияло бы на улучшение всей системы».

Главной темой предыдущих месяцев в европейском баскетболе было возможное сотрудничество Евролиги с Дубаем и клубом, который присоединится к элитным соревнованиям и принесет серьезную финансовую поддержку. Однако Сергей Кущенко напоминает, что первые контакты с Дубаем были именно у Лиги ВТБ:

«В прошлом году у нас была встреча с людьми из Дубая. План состоял в том, чтобы команда из Дубая начала играть в Лиге ВТБ, что было бы нелегко с точки зрения логистики. Я знаю, что сейчас ведутся переговоры с Евролигой, но, отмечу, что первые переговоры у Лиги ВТБ были еще в прошлом году.

Одной из проблем европейского баскетбола являются контракты. Лучшие игроки не подписывают долгосрочные соглашения. Все играют только два сезона, а не четыре или пять. Только представьте, что Богдан Богданович подписал пятилетний контракт с Фенербахче – это выглядело бы отлично для Евролиги. Необходимо иметь единую позицию во всей Европе, как ФИБА, так и Евролиге. Мы все работаем для достижения одной и той же цели – предоставить наилучший продукт для болельщиков. У нас должна быть система, как в футболе, где все работает на более высоком уровне. Где точно известен календарь, все согласовано, и тогда у нас будет зрелище продолжительностью в сезон».

Как Президент Лиги, которая соперничала на равных с испанскими грандами, он откровенно делится о целях на данный момент. Клубы Лиги не могут выступать на международном уровне из-за известной ситуации в мире. Несмотря на это, Лига ВТБ сохранила завидный уровень качества:

«Мы должны снова поговорить в июне на эту тему. У нас есть три-четыре команды высокого уровня с отличными игроками и качественными тренерами, но общий уровень Лиги, безусловно, снизился. Мы должны быть честными. Есть несколько клубов с очень хорошими перспективами, где основное внимание уделяется молодым игрокам. У нас есть московская команда МБА, в которой прежставлены только российские игроки и нет иностранцев, и это очень хороший проект по развитию отечественных талантов. Находясь в Белграде, я смотрел матч Лиги ВТБ по телевизору, это здорово, спасибо Сербии за это. Лига ВТБ продвигает спортивные ценности, с помощью которых можно увидеть прекрасное баскетбольное шоу.

Несмотря на упомянутые проблемы в Лиге ВТБ, у нас есть настоящие звезды, такие как Никола Милутинов из ЦСКА и Томас Эртель, выступающий в «Зените». Есть также тренеры Хави Паскуаль и Велимир Перасович – эксперты, которые годами возглавляли команды в Евролиге.

Мы говорили с каждым из них, получали обратную связь. Узнавали, как у них дела, что они думают, что можно улучшить? Все довольны, все на высоком уровне, потому что спорт на первом месте. В Лиге хорошая атмосфера, не так много перелетов, семьи игроков чувствуют себя хорошо, у них есть все необходимое для жизни, и поэтому они довольны.

Ждем момент, когда все вновь откроется для российского спорта и клубы Лиги вернутся на европейскую арену.

Девять клубов из России играли в международных соревнованиях в прошлом сезоне».

Лига ВТБ хотела бы расширить количество команд-участниц Лиги ВТБ. Также ходили слухи о приглашении «Партизана» и «Црвены Звезды» этим летом, и в итоге черно-белые приняли участие в Суперкубке ВТБ в Москве вместе с «Мегой» в рамках предсезонной подготовки.

«Мы готовы к расширению. Сербские клубы, турецкие клубы, «Партизан», «Црвена Звезда», мы вам всегда рады! Надеемся на перемены в будущем, и готовы встретить эти команды с распростертыми объятиями».

Фото: euroleaguebasketball.net; РИА Новости/Алексей Филиппов, Рамиль Ситдиков