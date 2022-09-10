Перформансы суперзвезд, судейские скандалы и провальная организация. Что происходит на Евробаскете-2022

Этот турнир точно запомнится.

Если последние 8 дней вы не следили за Евробаскетом-2022, то очень много потеряли. Поможем вам наверстать упущенное.

Исторические перформансы суперзвезд

С первых дней турнира все внимание было приковано к троице Дончич – Адетокумбо – Йокич. Восходящая звезда НБА и два MVP должны были сделать турнир особенным. И у них уже это получилось.

Яннис в матче со сборной Украины добрался до отметки в 41 очко, что стало лучшим результатом с 2001 года, когда Дирк Новицки отметился 43 очками против испанцев.

Адетокумбо своим перформансом заполонил все социальные сети, аккаунт Евробаскета назвал его лучшим игроком мира, а аккаунт ФИБА изобразил форварда в виде греческого бога.

Все это явно не оставило равнодушным Луку Дончича, который в тот же день признался, что больше всего следит за матчами Сербии и Греции.

Еще спустя день Дончич сделал все, чтобы о его греческом коллеге перестали говорить – в матче против Франции Лука поучаствовал в первых 33 очках сборной Словении (24 очка на личный счет и 4 результативные передачи). Его доминирование закончилось на 47 очках, втором результате в истории Евробаскетов и лучшем за последние 65 лет, а сборная Словении этой победой гарантировала себе первое место в «группе смерти», где помимо Франции также играли Германия, Литва, Босния и Герцеговина и Венгрия.

Следующее слово – за Йокичем?

Провальные организационные моменты

Они начались с первого дня турнира, причем первое приключение выпало действующим чемпионам Европы. Сборная Словении с большим энтузиазмом ждала автобус в Кельне на игру против Литвы, но так и не дождалась его. Водитель оказался пьяным (или литовцем) и вынудил Дончича и команду отправиться на арену на такси. Платил за все удовольствие самый старший член команды Горан Драгич.

В самом горячем матче турнира Турция – Грузия организаторы не смогли предоставить должную безопасность Фуркану Коркмазу, на которого, как сообщает турецкая федерация баскетбола, было совершено нападение в раздевалке. На просьбу предоставить видеозаписи с камер Турция также не получила никакого ответа.

А вот Юсуф Нуркич решил предъявить претензии не ФИБА, а Федерации баскетбола Боснии и Герцеговины. Центровой рассказал, что сборной не смогли организовать должную подготовку к Евробаскету, спать в гостиничных номерах приходилось вчетвером, а билеты на турнир им купила федерация баскетбола Эстонии. Все недовольства Нуркича в итоге свелись к громкому предложению возглавить местную федерацию: «Дайте мне пост президента ассоциации и совет директоров, назначьте меня директором, у Боснии и Герцеговины никогда больше не будет проблем ни с подготовкой, ни с отелем, ни с едой. Если это возможно, я готов взять на себя все функции, если бы все сводилось к моему решению».

Пустые трибуны на матче-открытии

Грузия – очень гостеприимная и интересная к посещению страна. Добрые и улыбчивые местные жители, вкусные хинкали и вино, красивые виды и много чего еще, что не связано с баскетболом. Но вот к лучшей игре с мячом здесь явно не приучены, а к Евробаскету оказались не готовы. Не помогли ни новая арена в Тбилиси, ни наличие сразу двух грузинских игроков в НБА, Гоги Битадзе и Сандро Мамукелашвили.

Тем удивительнее, что именно Грузии доверили матч-открытия турнира Испания – Болгария, который напоминал игру «ковидных» времен, хотя никаких ограничений на самом деле не было. По протоколу игру посетили 500 человек, сколько было по факту – остается загадкой.

Комментарий главного тренера испанцев Серджо Скариоло говорит сам за себя: «Родственников Лоренцо Брауна, которые смотрели матч онлайн, было больше, чем людей на арене».

И аншлаги в Кельне

А вот в Германии сложилась обратная ситуация – туда съехались болельщики из Литвы, Франции, Словении, а также в большом количестве подтянулись местные. Как итог – средняя посещаемость составила порядка 15 тысяч человек.

Худшим матчем по зрителям в Кельне стала игра Франции и Боснии и Герцеговины, которую посетили 11957 болельщиков. Интересно, что существенная часть из них – литовцы, которые активно поддерживали Эвана Фурнье и команду. Игрок НБА это оценил, заявив, что его сборной тоже бы хотелось иметь таких громких фанатов.

Судейские скандалы, много судейских скандалов

В голову баскетболистов и болельщиков изначально вбили простую мысль: не может событие такого высокого уровня обслуживаться судьями, которые на подобном уровне никогда не работали. Арбитров Евролиги до сих пор не допускают к соревнованиям ФИБА, из-за чего страдает качество судейства.

Каждая новая судейская ошибка на этом турнире была подливанием масла в огонь этой дискуссии, из-за чего скандалы с арбитрами стали самой обсуждаемой темой Евробаскета.

То арбитры не видят, как «сгорают» 22 секунды в матче Турция – Грузия, то забывают дать штрафной после технического, то провоцируют травму основного центрового у главных претендентов на победу в турнире.

Реакция последовала незамедлительная: Йонас Валанчюнас назвал судейство школьным, Марио Хезоня захотел побывать на семинарах судей, главный тренер французов Венсан Колле признался, что не видел подобной работы арбитров за все 13 лет работы в сборной, и даже Лука Дончич потребовал от ФИБА что-то сделать с судейством.

В качество бонуса – плакат литовского болельщика с призывом вернуть судей Евролиги.

Жалобы на календарь, даже от игроков НБА

Еще не так давно, на Евробаскете-2015, команды играли три дня подряд и, кажется, всех это устраивало. Но времена меняются, зеленая трава остается в прошлом, а новые звезды находят новые повода для недовольства. В этот раз игроки НБА приехали на турнир и оказались разочарованы… бэк-ту-бэками (игры два дня подряд).

Первым на эту тему высказался Эван Фурнье: «Это Евробаскет, и мы играем два дня подряд. Это очень тяжело. Два матча за два дня в НБА и на Евробаскете — это не одно и то же. Здесь меньше матчей, поэтому игра более напряженная. Когда вы играете в 20:30, вы обычно ложитесь спать около 3:00. Это большая проблема. Справедливости ради, отмечу, что все в равных условиях. Было бы здорово, если бы ФИБА изменила расписание, чтобы мы могли больше отдыхать между матчами».

Позже его поддержал Лука Дончич: «Нам приходится проводить четыре матча за пять дней. По ходу группового этапа получилось так, что у нас, можно сказать, было две игры в течение 24 часов. Да, подобного быть не должно, никто не должен иметь такой календарь. Все тут в одинаковой ситуации. У всех мало времени на отдых. Это проблема, потому что могут быть травмы. Думаю, клубы это должно беспокоить особенно сильно. Я согласен с Фурнье. Чем больше времени на отдых, тем лучше».

Вероятно, в плей-офф таких заявлений уже не будет. Между этапами решающей стадии Евробаскета у игроков будет по 2-3 дня на отдых.

Много гостей из НБА

На площадках Евробаскета в прошедшие дни можно было заметить немало известных баскетбольных личностей.

Перед стартом турнира на церемонии вывода номера Дирка Новицки из обращения присутствовали Джейсон Кидд и Марк Кьюбан.

Завсегдатай подобных мероприятий Грегг Попович именно на Евробаскете с удивлением узнал, что Луис Скола все-таки закончил карьеру.

Главный тренер «Портленда» Чонси Биллапс прибыл в Германию последить за Юсуфом Нуркичем.

Форвард «Милуоки» Крис Миддлтон приехал поддержать Янниса Адетокумбо.

А Аарон Гордон приехал к Николе Йокичу.

Следующая остановка – Берлин

Весь плей-офф пройдет в столице Германии. Матчи 1/8 финала пройдут 10 и 11 сентября.

10 сентября, 13:00 (мск). Турция – Франция

10 сентября, 15:45 (мск). Словения – Бельгия

10 сентября, 19:00 (мск). Германия – Черногория

10 сентября, 21:45 (мск). Испания – Литва

11 сентября, 13:00 (мск). Украина – Польша

11 сентября, 15:45 (мск). Финляндия – Хорватия

11 сентября, 19:00 (мск). Сербия – Италия

11 сентября, 21:45 (мск). Греция – Чехия

Фото: REUTERS/Thilo Schmuelgen, Irakli Gedenidze; eastnews.ru/BEAUTIFUL SPORTS/Wunderl