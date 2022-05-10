Никаких «свипов» в полуфиналах Лиги ВТБ! Джонатан Мотли добыл для «Локо» 4-й матч в серии с ЦСКА

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Даже в Лиге ВТБ в этом году есть интрига.

На просторах Твиттера есть аккаунт под названием «Камень в лесу», который ежедневно выкладывает банальную фразу – «Сегодня ничего не произошло». И вот периодически ты пролистываешь ленту в надежде увидеть что-то оригинальное, но у виртуального камня ничего не происходит. И так день за днем, месяц за месяцем, год за годом.

Примерно в таком же стиле можно было бы вести аккаунт об успехах ЦСКА в Единой Лиге ВТБ. Сегодня победили, сегодня выиграли серию, сегодня снова стали чемпионами.

Конечно, рьяные краснодарские болельщики, более 6 тысяч из которых добрались до «Баскет-Холла» на третью игру серии «Локо» – ЦСКА, вряд ли согласятся с тем, что от их команды мало кто сегодня ждал успеха, но перед встречей действительно складывалось ощущение, что команда Бранко Максимовича уже исчерпала свой лимит сюрпризов в этом противостоянии. Из-за обидных мелочей они отдали первую игру, были разгромлены во второй, являлись андердогами в третьей.

Кстати, анекдот: после того, как букмекерская контора узнала, что матч обслуживает Алексей Давыдов, коэффициент на ЦСКА упал.

Но вернемся к этой игре, в которой в том числе от вечной темы судейства тоже было никуда не деться. Через три минуты после стартового спорного Алексей Швед в красивом полете за пределами дуги пнул Ивана Паунича и... серб получил персональный фол, Швед – право на 3 штрафных. Затем в ход пошли и технические – 4 за 12 минут. Все в пользу ЦСКА.

Тем удивительнее, что все это время «Локо» достойно сражался и даже повел в счете во второй четверти. Это было бы невозможно без супергероя, коим решил стать Джонатан Мотли. Американец набрал 25 очков в первой половине, забив АБСОЛЮТНО ВСЕ. 9 из 9 с игры, 2 из 2 с дальней дистанции. Хозяева к большому перерыву имели «+5», настреляв в корзину армейцев солидные 54 очка. Поводы для небольшой радости, конечно, были, но статистика говорила против «Локо»: до этой игры у них было 5-6 в матчах с ЦСКА, в которых они вели после 20 минут игры.

После большого перерыва прошло награждение топ-скорера (Эрик Макколлум) и лучшего молодого игрока сезона (Андрей Мартюк), которое положительно повлияло на обладателей наград. Первый начал чаще создавать классные моменты для партнеров, второй – за счет своей наглости создавал много проблем Милутинову на щитах и регулярно растягивал оборону ЦСКА, угрожая трехочковым.

К этой же парочке можно добавить еще одного молодого игрока – Александра Щербенева – который двумя дальними попаданиями превратил 59:59 в 65:59. Итудис после этого взял тайм-аут, но его команда уже не смогла перегнать или хотя бы догнать соперника.

«Локо» в концовке продолжал сохранять хорошую эффективность за счет Мотли (8 очков в последней четверти), классный отрезок провели Щербенев и Ведищев. Армейцы же, в свою очередь, слишком положились на индивидуальное мастерство Алексея Шведа и Уилла Клайберна: 3-13 с игры у российского защитника и 6-18 с игры у американского форварда – цифры довольно-таки печальные для лидеров команды. Возможно, свои супергеройские способности они забыли сегодня в гостинице, возможно – в Москве (тогда увидим 5-й матч!).

Но один факт уже можно констатировать точно – впервые с 2013 года в Лиге ВТБ не будет «свипов» в полуфиналах. И это прекрасно!

«Локомотив-Кубань» – ЦСКА 94:82 (21:25, 33:24, 17:17, 23:16)

«Локомотив-Кубань»: Мотли (33+8 подборов), Барфорд (14+8 подборов), Маколлум (12+10 передач), Щербенев (11)

ЦСКА: Клайберн (19), Уэйр (15+6 подборов), Швед (15), Антонов (14), Милутинов (11+13 подборов)

Фото: vk.com/vtbleague