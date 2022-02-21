Супер Марио, прозвища и шутки о насвае. Пять вещей, которыми запомнился Матч всех звезд Единой Лиги ВТБ 2022

От редакции: вы читаете пользовательский блог, где рассказывают о происходящем в российском баскетболе. Плюс только за то, что в нем что-то еще происходит.

Не идеально, но достойно.

За несколько часов до Матча звезд НБА, где Стеф Карри не смог побить прошлогоднее достижение Виталия Фридзона (ни по очкам, ни по трехам), состоялся Матч всех звезд Единой Лиги ВТБ. Шестой по счету, четвертый подряд в Москве.

Он получился рядовым, но со своими фишками и нововведениями.

P.S. Мы не будет вдаваться в подробности самой игры, а также оценивать выступление конкурсантов трех и данков. Все-таки это шоу.

Очень эффектное шоу-открытие и появление игроков

Лига ВТБ уже не первый год делает ставку на эффектное представление игроков и выступление артистов перед Матчем всех звезд, но в этом году эта часть однозначно получилась лучшей за все время проведения подобных мероприятий.

Игра Александра Кущенко на пианино сначала сопровождалась воспоминаниями прошлых побед и достижений России в баскетболе, а затем под вечный хит Dr. Dre плавно перетекла в современные реалии с 3D-эффектом. Во время выступления артистов были отсылки к предыдущим Матчам звезд, а также к тем местам и городам, где они проводились.

И на ТВ-картинке и вживую это смотрелось невероятно органично и красиво.

После этого на сцене выступил Niletto со своей самой известной песней «Любимка», и стали поочередно появляться главные виновники торжества – участники Матча всех звезд. Все 25 баскетболистов (по 12 из каждой команды и травмированный Лундберг) были в смокинге, выстроились в линейку, а затем случилось это...

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Возможно, самый эффектный момент всего Матча всех звезд!

Забавно, что не все игроки с первой попытки справились с задачей сорвать с себя смокинг: например, Айзея Кэнэн это сделал идеально, а его партнеру по Звездам Мира и УНИКСу Джону Брауну III пришлось немного помучиться.

Новые ведущие, которые оставили двоякое впечатление

Пару месяцев назад болельщики встретили объявление новых ведущих Матча всех звезд весьма положительно. Иван Ургант, объективно, приелся и успел надоесть, нужна была свежая и молодая кровь, поэтому выбор логично пал на трендовых комиков – Нурлана Сабурова и Евгения Чебаткова.

Билеты на их стэнд-апы разлетаются как горячие пирожки, их любит молодая аудитория, а самым главным казалось то, что Нурлан Сабуров сам играет в баскетбол и вовлечен в происходящее.

По факту же Сабуров и Чебатков совсем не впечатлили своими шутками (оценили только то, что явно не было в сценарии Нурлана: «С моим ростом все, что я закидываю, это… насвай»), путали имена и фамилии игроков (от Айзеи Исайи Кэнэна до Джэрона Джонсона Джарена Джексона) и в какой-то момент оказались в тени старого доброго Пабло.

Не оценили новых ведущих и сами баскетболисты – во время представления игроков рукопожатиями с Сабуровым и Чебатковым обменялся только Андрей Воронцевич.

Вполне вероятно, что после подобного дебюта дуэту Сабуров-Чебатков не удастся задержаться на Матчах звезд настолько же долго, как Урганту.

Никнеймы и другие пасхалки

В этом году баскетболистам на Матче звезд наконец-то разрешили использовать на майках никнеймы. Не все оценили нововведение (особенно это касается представителей команды Звезд России), однако некоторые игроки придумали весьма оригинальные варианты:

Джон Браун III, лидер по перехватам в Лиге ВТБ в прошлом сезоне и в Евролиге в этом чемпионате, выбрал себе прозвище Mr. Steal.

Айзея Кэнэн, уроженец Миссисипи, взял себе никнейм в честь родного штата – Sip.

Эрик Макколлум, главный кулинар турнира, попросил нанести себе на майку Chef Boy r-E.

Евгений Колесников, который в Инстаграме называет себя Хозяином Волги, ходил c ником Volga Boss.

Алексей Швед неожиданно для многих выбрал себе ник в честь известной рок-певицы, на его майке было написано Zemfira.

А вот Джэрон Джонсон из саратовского «Автодора» запомнился ни никнеймом, а браслетом на руке. Удобная идентификация для особо активных поклонниц.

Кстати, свои майки с никнеймами были и у некоторых детей баскетболистов – мини-майки получили дочь Джордана Мики, сын Билли Бэрона и сын Антона Астапковича.

Судя по всему, уже на следующем Матче всех звезд все маленькие болельщики и болельщицы получат возможность надеть подобные мини-майки.

Марио Хезоня, который хотел выиграть вообще все

Марио Хезоня – очевидно, главная звезда Единой Лиги ВТБ и самый обсуждаемый баскетболист турнира в этом сезоне. Форвард УНИКСа не оставляет равнодушным никого, в первую очередь за счет своей Mamba Mentality.

Хорват, который с детства являлся ярым поклонником Кобе Брайанта, ехал в Москву с целью выиграть все, что только можно – матч, MVP и оба конкурса, в которых он участвовал. И у него это почти получилось.

Хезоня с 29 очками стал самым результативным игроком встречи и забрал MVP матча, по ходу которого он повторил легендарный данк Брайанта. А сборная Мира победила со счетом 129:121 и сравняла счет в истории личных противостояний (3:3).

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Хезоня выиграл данк-контест, став единственным баскетболистом конкурса, который исполнил данк с максимальной оценкой. За эту попытку хорват получил 50 баллов.

S U P E R M A R I O 😱😱😱 pic.twitter.com/EMngofWJ3q — VTB League (@VTBUL) 20 февраля 2022 г.

Наконец, Хезоня также был очень близок к тому, чтобы забрать приз лучшему снайперу. Хорват, который по ходу сезона имеет 20% реализации из-за дуги и который вызвал массу возмущения своим участием в конкурсе трех, выиграл первый раунд у Бэрона, Воронцевича и Сергеева, набрав 22 очка из 30 возможных. Но в финальной схватке СуперМарио провалил стойку с «мани-болами», отдав звание лучшего снайпера Билли Бэрону из «Зенита».

Уже после игры Хезоня признался, что очень расстроился поражению в конкурсе трехочковых: «Очень разочарован тем, что мне не удалось выиграть конкурс трехочковых бросков, потому что я хотел войти в историю и выиграть всё. Мне не хватило всего двух попаданий до «требла». Я был приятно удивлен высоким уровнем организации Матча Звезд. В целом мне очень нравится играть в Единой Лиге ВТБ и находиться в России».

Теперь 26-летний хорват наверняка с таким же упорством будет стараться привести УНИКС к победе в Единой Лиге ВТБ.

Выступление чемпиона мира по данкам и его оценки в конкурсе по броскам сверху

Если вы следите за профессиональными данкерами, то представляете роль и значимость Петра Грабовски в этой сфере. Молодой поляк из Dunk Elite прямо сейчас является чемпионом мира, обычными словами – это человек, который лучше и эффектнее всех на нашей планете забивает мяч в корзину сверху.

Первое появление Грабовски в Матче всех звезд случилось в большом перерыве, он стал одним из пяти членов жюри. И по началу отказывался ставить высокие оценки – за первые попытки Грабо ставил исключительно «семерки» и «восьмерки». Лишь после шуток ведущих поляк вспомнил о том, что есть таблички с оценками 9 и 10.

Возможно, Грабовски сравнивал броски игроков Лиги ВТБ сверху со своим выступлением, ведь сам поляк взорвал зал в третьей четверти данком через Нурлана Сабурова. Это самый просматриваемый ролик с Матча всех звезд.

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А что вам больше всего запомнилось на Матче всех звезд Единой Лиги ВТБ?

Фото: vtb-league.com