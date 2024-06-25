Руни рассказал, как Терри и Лэмпарду делали массаж, когда они готовились ко сну. Фрэнк опроверг эту историю

Во время подкаста Stick to Football форвард «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Уэйн Руни рассказал о том, что двум легендам «Челси» Джону Терри и Фрэнку Лэмпарду делали массаж, когда они ложились спать. Причем манипуляции производил массажист «синих» Билли Маккалох, которого наняли в сборную при Стиве Макларене.

«Я обычно делал массаж в девять вечера, но последними после меня всегда были Джей Ти [Терри] и Лэмпс [Лэмпард]. Билл, который также работал в «Челси», был там. Он массировал их, потом они ложились в постель, вытягивали ноги из-под одеяла, чтобы он делал им массаж, пока они не засыпали. Клянусь, он делал это, пока они не закрывали глаза!»

Прошло чуть больше суток и Фрэнк Лэмпард заявил, что ничего такого не было. Сейчас экс-хавбек находится в Германии, где выступает в качестве эксперта BBC.

«Мне нужно поговорить с ним, потому что я называю это избирательной памятью. Не знаю, как это назвать, может быть, он что-то не так понял и потому исказил», - сказал Лэмпард на подкасте Football Daily на BBC 5Live.

«Мне точно никогда не натирали ноги, чтобы я засыпал. Я просто скажу об этом здесь, я не собираюсь говорить за Джона [Терри]».

«История такова: был массажист Билли, который работал в «Челси» и какое-то время работал в сборной Англии, мы все были очень близки. Естественно, мы приходили к Билли в медкомнату и он там выполнял свою работу, что вполне нормально. Уверен, у Уэйна была похожая ситуация».

«Мне сложно представить, как я засыпаю, а Билли заканчивает работу и тихо выходит из комнаты. Мне было бы очень неприятно, а я люблю Билли. Такого вообще не было. У меня есть свидетели. Поговорите с самим Билли, спросите его. Такого не было».