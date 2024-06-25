Фанат «Рексхэма» обвинил Рейнольдса в нарушении обещаний, данных при покупке клуба. Райан ответил ему

В начале 2021 года голливудские звезды Райан Рейнольдс и Роб МакЭлхенни стали владельцами валлийского клуба «Рексхэм». Тогда канадец и американец, чтобы убедить фанатов в чистоте своих намерений, выпустили манифест, в котором они написали, чего никогда не сделают с клубом.

Не так давно появился слух о том, что «Рексхэм» может сыграть один из матчей Лиги 1 (Д3 Англия) в США. Речь шла об игре с «Бирмингемом» который сенсационно вывалился из Чемпионшипа. Клуб в июле 2023 года получил американских владельцев, а месяцем позже миноритарный пакет акций купил звезда НФЛ Том Брэди.

«Рексхэм», благодаря владельцам, также внушительно присутствует в США, особенно после выхода на Disney+ документального фильма «Добро пожаловать в «Рексхэм». «Бирмингем» в стремлении увеличить свою узнаваемость за океаном обратился к руководству лиги с вопросом, можно ли провести матч сезона-2024/25 против «Рексхэма» на территории США.

По данным Daily Mail, боссы EFL отклонили предложение. Эта новость вызвала большие споры среди болельщиков как «Бирмингема», так и «Рексхэма». Все дело в том, что англичанам и валлийцам очень не нравится «американизация» британского спорта.

Один из фанатов даже обратился в социальных сетях к Райану Рейнольдсу и Робу МакЭлхенни: «Это [желание провести матч в США] противоречит всем «руководящим принципам», о которых вы публично заявили еще до покупки клуба. Давайте не будем жадничать и нарушать обещания».

На удивление, болельщик получил скорый ответ от Рейнольдса: «Согласен. Именно поэтому никаких переговоров не было».

Похоже, что инициатива исходила не от «Рексхэма», а от «Бирмингема». Как бы то ни было, если бы лига разрешила клубам сыграть в США, то это был бы первый подобный случай в ее истории.