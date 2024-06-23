«В тот момент я в нем нуждался»: Дэвид Мойес рассказал, что в прошлом сезоне хотел заменить Райса игроком «МЮ»

В конце сезона-2023/24 Дэвид Мойес покинул «Вест Хэм». Шотландский тренер до сих пор сожалеет, что в свое время Скотт Мактоминей не присоединился к «молотобойцам»:

«У многих тренеров есть истории об игроках, которых так и не удалось подписать. Для меня Скотт Мактоминей как раз такой случай».

«Было бы непросто заменить Деклана Райса одним игроком, когда он перешел в «Арсенал», но это не входило в наши планы – мы хотели приобрести двух полузащитников на его место. Мы подписали двух высококвалифицированных футболистов – Джеймса Уорд-Проуза и Эдсона Альвареса, они прикрыли эту позицию. Но Скотт был тем игроком, в котором мы были крайне заинтересованы.

Он хороший разносторонний полузащитник. Я считаю его главным качеством умение в нужный момент оказаться в штрафной и забить или создать опасный момент у ворот соперника. Мактоминей был игроком, в котором, как я чувствовал, я нуждался в то время.

К сожалению, мы так и не смогли его подписать, в прошлом сезоне он забил много важных голов за «Манчестер Юнайтед», – добавил Мойес.

В минувшем сезоне Скотт провел за «красных дьяволов» 43 матча во всех турнирах. Он забил десять голов и отдал три результативные передачи.

Какие у вас впечатления от игры Мактоминея в минувшей кампании?