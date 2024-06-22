«Они допустили больше ошибок, чем я ожидал»: Эриксен считает, что Англии повезло не проиграть Дании

Англия взяла не самый удачный старт на Евро. Подопечные Саутгейта с минимальным счетом обыграли Сербию, а во втором туре группового этапа не смогли справиться с Данией – ничья 1:1.

Кристиан Эриксен считает, что «трем львам» повезло в матче с датчанами.

Полузащитник «Ман Юнайтед» поделился своими соображениями по матчу:

«Они допустили больше ошибок, чем я ожидал от сборной Англии в билд-апе. У нас были шансы на победу. Мы чувствовали, что должны и могли победить, поэтому мы несколько разочарованы результатом.

Мы были очень активны в атаке и последовательны в обороне. Мы смогли немного надавить на них в контратаках, а также при владении мячом. Было несколько отличных периодов, когда мы владели мячом. В целом мы провели хорошую игру.

Мы продемонстрировали веру в себя и качества, которыми обладаем как команда. Но мы еще не достигли конечной цели. Впереди еще одна игра. Нам необходимо одержать победу и взять три очка в матче с Сербией».

Вместе с Эриксеном за сборную Дании тем вечером играл Расмус Хейлунд. В составе англичан так и не появился Кобби Майну, Люк Шоу не успел восстановиться к матчу.

После двух туров в группе C лидирует Англия, набравшая четыре очка. Датчане заработали два очка и расположились на втором месте. Следом идет Словения, а замыкает квартет Сербия.

Согласны с выводами Эриксена?