Артета считает, что Зинченко не соответствует уровню «Арсенала». Украинец покинет клуб, как и Киран Тирни

По данным TBR Football, «Арсенал» сообщил Кирану и Александру Зинченко, что они могут покинуть клуб.

Сообщается, что Тирни не подходит Микелю Артете по стилю игры, тогда как с украинцем ситуация более сложная.

Наставник «Арсенала» считает, что Зинченко не соответствует уровню клуба, из-за чего он и проиграл конкуренцию за позицию левого защитника Такехиро Томиясу.

Между тем, «Арсенал» надеется сохранить Якуба Кивера, который может сыграть как слева, так и в центральной зоне.