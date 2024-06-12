Артета считает, что Зинченко не соответствует уровню «Арсенала». Украинец покинет клуб, как и Киран Тирни
По данным TBR Football, «Арсенал» сообщил Кирану и Александру Зинченко, что они могут покинуть клуб.
Сообщается, что Тирни не подходит Микелю Артете по стилю игры, тогда как с украинцем ситуация более сложная.
Наставник «Арсенала» считает, что Зинченко не соответствует уровню клуба, из-за чего он и проиграл конкуренцию за позицию левого защитника Такехиро Томиясу.
Между тем, «Арсенал» надеется сохранить Якуба Кивера, который может сыграть как слева, так и в центральной зоне.
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Давно понятно. Это стало очевидно когда в финале ЛЧ МС из-за него пропустили и проиграли. Как защитник он слаб в выборе позиции, силовой борьбе и скорости, и хорош как помогающий разыгрывать при атаке, только этого мало. Как полузащитник он недостаточно хорош. Не понятно на что рассчитывал Гвардиола когда его брал. Нормальным специалистам всё по поводу Зинченко было понятно до всех его "пенок".