«Теперь нам прилетит судебный иск!» Патрик Виейра и Рой Кин вспомнили о своем футбольном противостоянии

Гостем очередного выпуска шоу Stick to Football стал Патрик Виейра. Особенно французу был рад Иан Райт – экс-партнер Патрика по «Арсеналу». А вот у Роя Кина и Гари Невилла нашлись вопросики к гостю. В студии был и представитель «Ливерпуля» – Джейми Каррагер

В конце 90-х – начале 2000-х противостояние «Арсенала» и «Манчестер Юнайтед» было главным в Англии. Стычку Невилла, Кина и Виейра в подтрибунке «Хайбери» поклонники футбола вряд ли забудут.

В центре встреч «красных дьяволов» и «канониров» зачастую оказывались брутальные Рой и Патрик.

Все участники тех событий давно повесили бутсы на гвоздь. Спустя почти 20 лет Кин и Виейра вспомнили о своем противостоянии. Первым заговорил француз:

«Конечно, я получал больше желтых карточек, чем Рой! Это из-за того, что «Манчестер Юнайтед» контролирует всех судей».

Смеясь, Невилл ответил: «Теперь нашей программе прилетит первый судебный иск!»

Все же о своих битвах с Кином в полузащите Виейра вспоминает с теплой ностальгией:

«Мне это нравилось. Честно говоря, думаю, что то противостояние с «Манчестер Юнайтед» было лучшим временем в моей карьере. Каждый матч, который мы проводили против них, был напряженным, потому что ты знал, что они выложатся по полной, а значит, нужно было быть начеку. Я должен был быть готов к этим испытаниям и схваткам. Это было еще сложнее, ведь мы обладали одинаковым уровнем качеств.

Мы жаждали конкуренции, мы были победителями. Никому из нас не нравилось оставаться в тени. Конечно, когда встречаются две такие сильные команды, это может стать довольно напряженным противостоянием.

В конечном счете, это был вопрос уважения, и с моей стороны никогда не было непрофессионального поведения. Ничего не делалось исподтишка, все выговаривалось в лицо. Конечно, я хотел выйти победителем, но и Рой тоже хотел победить.

Когда я выходил на поле, я говорил себе, что если смогу выиграть поединки против Кина, тогда я помогу команде обрести уверенность. Так что если я смогу превзойти тебя [обращается к Рою], то я покажу своей команде, что мы способны побеждать в матчах такого уровня».

Ну что за времена!