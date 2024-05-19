📹Ричард Киз сформировал свою команду сезона АПЛ. Эксперты в студии были в шоке 🤯

Эксперт beIN Sports Ричард Киз выбрал расстановку 4-3-3, а в команду отправил внушительный десант из «Манчестер Сити» и «Арсенала» с маленькими вкраплениями игрока «Астон Виллы» и «Манчестер Юнайтед».

Место вратаря занял Эмилиано Мартинес из «Астон Виллы», а центральными защитниками Киз выбрал Габриэла и Вильяма Салиба из «Арсенала». Слева − Диогу Далот из «Юнайтед», а справа − Кайл Уокер из «Сити».

Тройку полузащитников составили капитан «Арсенала» Мартин Эдегор, Кевин де Брюйне из «Ман Сити» и Коул Палмер из «Челси».

А в тройку нападения вошли только игроки клуба-чемпиона − Эрлинг Холанд, Фил Фоден и Жереми Доку − для Букайо Сака из «Арсенала» и звезды «Сити» Родри места не нашлось.

Объясняя свой выбор, британский эксперт сказал: «На позицию правого защитника нельзя выпускать никого, кроме Уокера. Два парня из «Арсенала» − настоящая сенсация. Диогу Далот из «Юнайтед» может играть как слева, так и справа, что он делал в этом сезоне, и я думаю, он очень хорошо справился. В полузащите лучше не придумаешь: Палмер, Эдегор, Де Брюйне. Передняя тройка − это три первого выбора «Сити». Лучшая команда, которую мы увидим».

Услышав, что Доку включен в стартовый состав команды Киза, эксперт Энди Грей воскликнул: «Доку? Доку выходит на замену. Доку − замена».

Джейсон Макатир бросил вызов Кису: «Де Брюйне пропустил половину сезона. Доку чаще начинал на скамейке запасных, чем в старте. Что вы собираетесь делать, когда у вас нет мяча?».

Киз ответил: «Мы не собираемся оставаться без мяча».

Это вызвало очередной смех Грея, который добавил: «Мне нравится твой оптимизм».

А кого бы вы добавили в свою команду сезона АПЛ? Пишите в комментариях.