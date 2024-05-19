Жена Тиаго Силвы опубликовала прощальное послание «Челси». Сегодня защитник сыграет последний матч

Сегодня Тиаго Силва сыграет последний матч за «Челси». Его жена Белла опубликовала прощальное послание болельщикам и клубу:

«4 года в «Челси» с Тиаго было невероятным путешествием, наполненным незабываемыми моментами. Я могу испытывать только благодарность и любовь за все, что мы пережили вместе. «Челси», вы были для нас не просто командой, вы были семьей, домом вдали от дома. Преданным болельщикам спасибо за всю любовь и поддержку, вы, ребята, сделали все лучше!

Исаго и Иаго [два сына] продолжат играть за «Челси», а Тиго отправится в новое приключение, неся с собой уроки и любовь, полученные в этом клубе. Воспоминания навсегда останутся в наших сердцах».

«Синие» – всегда «Синие»! 💙»

Центральный защитник провел 154 матча за «Челси», отметившись 13 голами. Он выиграл с клубом три трофея, в том числе Лигу чемпионов в сезоне-2020/21.