Альварес составил рейтинг игроков с лучшими празднованиями в истории «Сити». Балотелли и Холанд – ниже всех!

Празднование гола – огромная часть футбольной культуры, которая со временем становится все более креативной. Хулиан Альварес составил рейтинг игроков «Ман Сити», которые лучше всех отмечали голы.

Но сначала назвал любимое, которое на самом было исполнено даже не одноклубником. Лучшим Альварес выбрал празднование Лео Месси на чемпионате мира-2022.

Затем Хулиан составлял рейтинг только по «Ман Сити». Кандидатами были Фоден, Агуэро, сам Альварес, Доку, Грилиш, Тевес, Балотелли и Холанд.

Форвард оказался очень щедрым и не поставил никого в совсем низкие категории.

S (лучшие): Фоден, Агуэро, Альварес.

A(отличные, но чуть хуже): Доку, Грилиш, Тевес.

B(выше среднего): Балотелли, Холанд.

Итого: