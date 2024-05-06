Эд Ширан − давний болельщик «Ипсвича». Он отметил выход любимого клуба в АПЛ бокалом пива 🍺

Это запах промоушна.

Трехкратный лауреат музыкальной премии Грэмми Эд Ширан в Майами отметил выход любимого клуба «Ипсвич» из Чемпионшипа в АПЛ бокалом пенного напитка.

Компаньон британца спрашивает у него, «какой вкус», имея в виду явно не пиво, на что Ширан отвечает ему: «Это вкус промоушна [повышения в классе]» и делает глоток.

Эд Ширан переживает за «Ипсвич» по-настоящему, а не из каких-то маркетинговых чувств, так как это его родной клуб. Певец родился в британском Галифаксе, но когда Эду было всего четыре года, семья переехала в графство Суффолк. Ипсвич − крупнейший город этой территории.

Однако с «Ипсвичем» Ширана связывает не только болельщицкие чувства, но и финансовые. Около трех лет назад британский исполнитель стал спонсором любимого клуба. Спереди на майках «Ипсвича» можно увидеть такую надпись − «The + – = : х Tour». Это реклама тура Эда Ширана, в рамках которого он колесит по всему миру.

«Ипсвич» не играл в АПЛ аж с 2002 года. За последние два года благодаря тренерскому мастерству Кирана Маккенны команда сперва поднялась из Д3 в чемпионшип, а затем сразу же получила повышение до элиты.