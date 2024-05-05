📹Варди отказался поднимать чемпионский кубок Чемпионшипа. Он хотел, чтобы к нему присоединились две легенды «Лестера»

Красивый жест.

Недолго АПЛ пришлось обходить без «Лестера», который всего восемь лет назад был чемпионом лиги. Парни Энцо Марески набрали 97 очков и на один балл опередили «Ипсвич».

В составе команды все еще играет ее главный герой − Джейми Варди, причем абсолютно не собирается сбавлять обороты. На его счету 35 из 46 матчей в лиге, в которых он забил 18 голов и отдал 2 голевые передачи.

Английскому форварду уже 37 лет, но он вряд ли летом завершит карьеру: все-таки еще хочет пошуметь в АПЛ. В «Лестере» осталось не так много тех, кто играет в команде давно или участвовал в том чемпионском сезоне.

Когда Варди на правах капитана вручили кубок за победу в Чемпионшипе, он не стал поднимать его в одиночку. Джейми подозвал к себе двух ветеранов − Марка Олбрайтона и Рикарду Перейру. Только потом они втроем сделали то, что целый сезон ждали все болельщики «лис».

В следующем году Варди и остальные постараются закрепиться в элитном английском дивизионе.