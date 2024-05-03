🤷 «В этом нет смысла». Леманн не понимает, зачем Артета подписал Райю, и почему Рэмсдейл это терпит

Комментируя текущее положение дел в «Арсенале», Йенс Леманн высказался о вратарской проблеме клуба.

«Я никогда не понимал Аарона Рэмсдейла.

У вас есть хороший, смелый английский вратарь в большом английском клубе, у которого всё отлично, а затем вы подписываете испанского парня, который никогда не играл за большой клуб на таком уровне - это просто не имеет смысла.

Вратарь - самая важная позиция в команде. Если бы я был Рэмсдейлом, то никогда бы не смог принять текущую ситуацию, потому что в этом возрасте это сложно. Когда ты становишься старше, все меняется», - признался Леманн.

Напомним, Микель Артета подписал в начале сезона Давида Райю из «Брентфорда» на правах аренды. Испанец стал основным голкипером «канониров», выиграв конкуренцию у Рэмсдейла.