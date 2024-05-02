Сразу 7 игроков «Манчестер Сити» могут покинуть команду летом

Пеп Гвардиола хочет, чтобы этим летом в «Манчестер Сити» была проведена масштабная зачистка, в ходе которой клуб, возможно, покинут до 7 игроков.

Контракт Бернарду Силвы с «Манчестер Сити» рассчитан до 2026 года, но, по слухам, он хочет сменить обстановку. Согласно английским СМИ, в его контракте есть пункт об отступных в размере 50 миллионов евро, и португалец рассматривает «Барселону» как возможный новый клуб.

Что касается Де Брюйне, Саудовская Аравия заинтересована в том, чтобы сделать его самым громким трансфером со времен Криштиану Роналду.

Филлипс покидает «Вест Хэм» после неудачной аренды, Уокер может потерять свое место в составе из-за прогресса молодых талантов, например, Рико Льюис.

Нунеш перешел из «Вулверхэмптона» прошлым летом, но не произвел впечатления, поэтому он может покинуть команду Гвардиолы в ближайшем будущем. Канселу – еще один арендованный игрок, у которого проблемы в «Барселоне», не секрет, что «Манчестер Сити» готов его продать.

Ортега также подумывает об уходе. «Сити» предложил ему продление контракта, однако он предпочитает играть регулярно, а не быть запасным вратарем.

Кто на ваш взгляд должен покинуть команду Гвардиолы? Пишите в комментариях.