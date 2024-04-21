📹По стопам Робинсона. Вратарь «Блэкберна» пропустил комичный гол в свои ворота

Его клуб борется за выживание.

В 44 туре Чемпионшипа «Блэкберн» дома принимал «Шеффилд Уэнсдей» и проиграл − 1:3. Встреча была важна с точки зрения того, что обе команды находятся в районе зоны вылета в третий дивизион.

Возможно, что «Блэкберн» имел шанс в концовке как минимум сравнять счет, если бы не их вратарь Эйнсли Пирс. Причем мяч, который он пропустил, очень напоминает то, как в 2006 году во время квалификации к Евро-2008 пропустил голкипер сборной Англии Пол Робинсон.

Защитник под небольшим давлением сбрасывает мяч обратно вратарю, а тот пытается выбить его в касание и промахивается. Этот мяч стал третьим для «Уэнсдей» и окончательно прибил хозяев.

А вот как получилось восемнадцать лет назад у Гари Невилла и Пола Робинсона.