🥳 «Николас Джексон выиграет «Золотой мяч». АПЛ внедряет полуавтоматическую систему определения офсайда. Реакция фанатов
Фабрицио Романо сообщает, что АПЛ официально утвердила решение перейти на полуавтоматическую систему определения офсайда.
Клубы Премьер-лиги единогласно поддержали решение.
Система будет внедрена в АПЛ уже в следующем сезоне.
Фанаты счастливы.
💭 «Наконец-то! Больше никаких обманов».
💭 «После того, как они уже испортили нам сезон».
💭 «Ну все, Джексон точно забьет 50 мячей».
💭 «Наконец-то».
💭 «Джексон и Нуньес теперь будут забивать больше, чем Мбаппе».
💭 «Конец воровству «Манчестер Сити».
💭 «Осталось найти нормальных чиновников в руководство лиги».
💭 «Николас Джексон выиграет «Золотой мяч».