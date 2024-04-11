🥳 «Николас Джексон выиграет «Золотой мяч». АПЛ внедряет полуавтоматическую систему определения офсайда. Реакция фанатов

Фабрицио Романо сообщает, что АПЛ официально утвердила решение перейти на полуавтоматическую систему определения офсайда.

Клубы Премьер-лиги единогласно поддержали решение.

Система будет внедрена в АПЛ уже в следующем сезоне.

Фанаты счастливы.

💭 «Наконец-то! Больше никаких обманов».

💭 «После того, как они уже испортили нам сезон».

💭 «Ну все, Джексон точно забьет 50 мячей».

💭 «Наконец-то».

💭 «Джексон и Нуньес теперь будут забивать больше, чем Мбаппе».

💭 «Конец воровству «Манчестер Сити».

💭 «Осталось найти нормальных чиновников в руководство лиги».

💭 «Николас Джексон выиграет «Золотой мяч».