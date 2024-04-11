😮 «Арсеналу» больше не нужен нападающий. Клуб сосредоточится на подписании вингера из-за успехов Хавертца

«Арсенал» может изменить свои трансферные планы на лето из-за успехов Кая Хавертца.

«Канониры» продолжают рассматривать варианты для укрепления нападения, но вектор поиска сдвинулся на вариант с молодым игроком, который может со временем вырасти в звезду.

Ранее ожидалось, что «Арсенал» будет искать готового бомбардира, способного конкурировать с лучшими нападающими АПЛ.

Теперь «канониры» отдали приоритет на укрепление флангов. Микель Артета хочет создать дополнительную конкуренцию Букайо Сака и Габриэлу Мартинелли.

Артета доволен игрой Хавертца на позиции нападающего. Немец забил пять голов в последних семи матчах, успешно заменив Габриэла Жезуса.

Айвен Тоуни и Виктор Дьокереш - два нападающих, которых рассматривает «Арсенал». Если «канониры» решат укрепить нападение, то это главные кандидаты на подписание.