📸Мешок с подарками. Регилон уходил после матча против «МЮ» не с пустыми руками

Презенты от бывших одноклубников.

В субботу «Брентфорд» на домашней арене сыграл вничью с «Манчестер Юнайтед» − 1:1. Команда Томаса Франка пропустила на 90+6 минуте от Маунта, но отыгралась на 90+9 благодаря Айеру.

Воспитанник «Мадрида» Серхио Регилон с 2020 года принадлежит «Тоттенхэму» и в последнее время ездит по арендам. Первую часть сезона он провел на «Олд Траффорд», но не впечатлил Эрика тен Хага, после чего отправился в «Брентфорд».

Матч против бывшего клуба испанец наблюдал с трибун: в матче с «Бернли» Регилон уже на 8-й минуте привез пенальти и получил красную карточку. Однако вряд ли Серхио сильно переживал, что не смог противостоять тем, с кем совсем недавно бегал на одной тренировочной базе.

Один из болельщиков сделал фото того, как Серхио Регилон покидал пределы стадиона. На плечах у испанца была игровая майка «МЮ» под семнадцатым номером − под ним играет Алехандро Гарначо. В прозрачном полиэтиленовом пакете у Регилона был целый набор манчестерского мерча. Кажется, что у кого-то случился приступ ностальгии или он получил запоздалый подарок от Деда Мороза.