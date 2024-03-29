«Челси» будет искать летом нового центрального защитника (Фабрицио Романо)
Несмотря на проблемы с финансовым фэйр-плей, Фабрицио Романо уверен, что «Челси» будет активен будущим летом на трансферном рынке.
По информации инсайдера, «синие» будут заняты поиском новых центральных защитников.
Ожидается, что 39-летний Тиаго Силва покинет клуб в конце сезона, что вынудит «Челси» искать ему замену.
Тем не менее, лондонцам предстоит продать много игроков, что станет приоритетной задачей клуба в межсезонье.
Есть варианты для усиления?
Нуралы Алип
Покайфовали? Хватит, верните на Родину )))