Азар мило побеседовал с болбоем, которого пнул 11 лет назад. Эден вспомнил, как на ситуацию отреагировала его мама

В 2013 году Эден Азар, будучи игроком «Челси», пнул болбоя «Суонси» – 17-летнего Чарли Моргана. Мальчик подрос и основал бренд люксовых алкогольных напитков. На своем деле он сколотил солидное состояние, но не без помощи отца, владеющего сетью отелей.

Прошло 11 лет, Азар закончил карьеру и встретился с Чарли.

Эден рассказал, как его мама отреагировала на ту ситуацию в матче с «Суонси»: «Моя мама почти расплакалась. Она мне говорит: «Ты ударил мальчика!» А я ей отвечаю: «Нет, я даже не прикасался к нему, я просто хотел получить мяч».

Чарли признался, что для него тот день и весь следующий месяц выдались насыщенными:

«Я ушел с той игры, думая, что это [эпизод с Азаром] какая-то мелочь. В то время я весьма неплохо общался со многими игроками «Суонси». После матча мы устроили что-то вроде праздника, домой я вернулся примерно в 5:30, довольно поздно, верно?

В 6 утра моей маме поступает звонок. Журналисты ITV и Sky Sports стояли у нашей входной двери. К счастью, я вернулся домой за полчаса до их появления, они ничего не успели заснять. И целый месяц казалось, что мой дом постоянно окружали представители всех медиа, Fox News, Sky News, были папарацци и тому подобное».

«Так ты стал знаменитым!» – пошутил Азар.

Зато у Чарли есть повод периодически напоминать поклонникам футбола о существовании своего алкогольного бренда.