Кэлвин Филлипс на полгода стал игроком «Вест Хэма». На стадионе его ждал знакомый фанат − он борется с редким видом рака

В прошлый раз парень подколол хавбека.

16 сентября 2023 года надолго запомнилось юному болельщику «Вест Хэма» Чарли. Парень, который ведет борьбу с очень редким и агрессивным видом рака − альвеолярной рабдомиосаркомой − получил возможность оказаться на поле вместе со своими кумирами. В тот день лондонский клуб играл против «Манчестер Сити».

«У него очень редкий рак, думаю, в Великобритании в год регистрируется всего около 50 случаев, − рассказал отец Чарли Люк. − Ему нужно чего-то ждать, чтобы поднять свой боевой дух. У вас должны быть хорошие дни, чтобы не падать духом. Его глаза загорелись [когда он узнал об этом дне]. Мы всей семьей никогда не видели футбольных матчей вживую, так что для Чарли это в новинку, да и для нас тоже».

В тот же день Чарли познакомился с еще одним человеком − игроком «Сити» Кэлвином Филлипсом. У них произошел следующий диалог:

− Как ты, парень? Все окей? Все хорошо? Ты хочешь насладиться сегодняшнем матчем? (на все вопросы Чарли кивал) Как думаешь, кто выиграет?

− «Хаммерс» [прозвище «Вест Хэма»].

Было бы странно, если бы юный болельщик лондонцев ответил иначе, но тогда между футболистом и фанатом случился коннект. «Сити» победил со счетом 3:1, но парень вряд ли сильно расстроился.

Спустя почти четыре месяца они встретились вновь, причем на том же месте − «Лондон Стэдиуме». И Филлипс, и Чарли были очень рады увидеться снова.

− Пожалуйста, скажи мне, что тебя подписали, − сказал мальчик Кэлвину.

Как раз сегодня «Вест Хэм» объявил о том, что взял в аренду Кэлвина Филлипса на полгода. Чарли явно волновался, а хавбек это заметил. Он подарил ему свою футболку с одиннадцатым номером, который взял в честь месяца рождения дочери. После Кэлвин оставил автограф и сфотографировался с фанатом. Было заметно, что Филлипс делает все искренне, а для Чарли это был плюс один день, который придаст ему сил для борьбы.