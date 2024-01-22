«Нет никаких планов. Я просто хочу повеселиться». Тиаго Силва не уверен, что уйдет из «Челси» в конце сезона

Защитник «Челси» Тиаго Силва рассказал о планах на будущее, комментируя разгромную победу над «Мидлсбро» в полуфинале Кубка Лиги со счетом 6:1.

«У меня ничего не запланировано на потом. Нет никаких планов. Я просто хочу повеселиться. Мы знаем, что моя карьера скоро подойдет к концу, но это еще не все. Нужно подходящее время.

Я все еще могу поддерживать хорошие показатели. Мои цифры достойны. Это дает мне душевное спокойствие, чтобы продолжать. Теперь будущее принадлежит Богу. Давайте хорошо закончим здесь, этот сезон и ближайшие четыре месяца, и посмотрим, что должно произойти в будущем. Но я очень расслаблен по этому поводу.

Мои отношения с фанатами «Челси» являются источником большой гордости. За такое короткое время мне удалось покорить их.

Это было очень быстро, и я счастлив каждый раз, когда играю здесь. Все особенное и эмоциональное. После каждой игры мне становится грустно, что она заканчивается. Но я доволен своим выступлением, а это самое важное», - признался Силва.

Напомним, что контракт Тиаго Силвы с «Челси» истечет в конце июня, после чего он станет свободным агентом, если не подпишет новое соглашение.