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«Нет никаких планов. Я просто хочу повеселиться». Тиаго Силва не уверен, что уйдет из «Челси» в конце сезона

Тиаго Силва Тиаго Силва
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Защитник «Челси» Тиаго Силва рассказал о планах на будущее, комментируя разгромную победу над «Мидлсбро» в полуфинале Кубка Лиги со счетом 6:1.

«У меня ничего не запланировано на потом. Нет никаких планов. Я просто хочу повеселиться. Мы знаем, что моя карьера скоро подойдет к концу, но это еще не все. Нужно подходящее время.

Я все еще могу поддерживать хорошие показатели. Мои цифры достойны. Это дает мне душевное спокойствие, чтобы продолжать. Теперь будущее принадлежит Богу. Давайте хорошо закончим здесь, этот сезон и ближайшие четыре месяца, и посмотрим, что должно произойти в будущем. Но я очень расслаблен по этому поводу.

Мои отношения с фанатами «Челси» являются источником большой гордости. За такое короткое время мне удалось покорить их.

Это было очень быстро, и я счастлив каждый раз, когда играю здесь. Все особенное и эмоциональное. После каждой игры мне становится грустно, что она заканчивается. Но я доволен своим выступлением, а это самое важное», - признался Силва.

Напомним, что контракт Тиаго Силвы с «Челси» истечет в конце июня, после чего он станет свободным агентом, если не подпишет новое соглашение.

1 комментарий
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играет он лучше, чем остальной молодняк в других командах
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