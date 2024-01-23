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🚨 Каллум Уилсон может покинуть «Ньюкасл» уже в январе. Клуб готов продать футболиста, но только за большие деньги

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«Ньюкасл» может продать Каллума Уилсона из-за ситуации с нарушением FFP.

Клуб зарегистрировал убытки в размере 73,4 миллиона фунтов стерлингов за период с июня 2022-го по 2023 год. «Сорокам» придется исправить ситуацию до 30 июня 2024 года, чтобы избежать наказания.

«Реальность такова, что приходится смотреть на FFP. Уход игроков это неправильно, но такова природа», - заявил директор «Ньюкасла» Каллум Уилсон.

По данным Daily Mail, «Милан» хочет подписать 31-летнего нападающего уже в январе.

Тем временем, мадридский «Атлетико» уже отклонил заявку «Ньюкасла» на аренду игрока, дав понять, что согласятся только на крупную сделку.

Напомним, что «Ньюкасл» заплатил около 20 миллионов фунтов стерлингов за трансфер Уилсона из «Борнмута» в 2020 году.

4 комментария
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Каллум Уилсон директор, сожалеет о возможной продаже Каллума Уилсона игрока ?)
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Тем временем, мадридский «Атлетико» уже отклонил заявку «Ньюкасла» на аренду игрока, дав понять, что согласятся только на крупную сделку.

Атлетико сам отклонил свою же заявку!) я не душнила, если что😂, просто в глаза бросается.

К тому же, Ньюкасл готов продать форварда только за большие деньги - ему 31 год, большие деньги только Саудиты дадут, если он пойдет туда играть или Челси , но Челси только молодых берет за деньги, которых те в свою очередь не стоят, так что тоже не вариант
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Ответ Ренат Губайдуллин
Каллум Уилсон директор, сожалеет о возможной продаже Каллума Уилсона игрока ?)
Тот случай, когда капитан валит первым с тонущего корабля😂😂😂 даже если для этого надо прикинуться нападающим))
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Директор пытается себя продать
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