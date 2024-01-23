🚨 Каллум Уилсон может покинуть «Ньюкасл» уже в январе. Клуб готов продать футболиста, но только за большие деньги

«Ньюкасл» может продать Каллума Уилсона из-за ситуации с нарушением FFP.

Клуб зарегистрировал убытки в размере 73,4 миллиона фунтов стерлингов за период с июня 2022-го по 2023 год. «Сорокам» придется исправить ситуацию до 30 июня 2024 года, чтобы избежать наказания.

«Реальность такова, что приходится смотреть на FFP. Уход игроков это неправильно, но такова природа», - заявил директор «Ньюкасла» Каллум Уилсон.

По данным Daily Mail, «Милан» хочет подписать 31-летнего нападающего уже в январе.

Тем временем, мадридский «Атлетико» уже отклонил заявку «Ньюкасла» на аренду игрока, дав понять, что согласятся только на крупную сделку.

Напомним, что «Ньюкасл» заплатил около 20 миллионов фунтов стерлингов за трансфер Уилсона из «Борнмута» в 2020 году.