Скрытый жест Эдегора помогает «Арсеналу» на стандартах? Эксперт BBC обратил внимание на движения норвежца

В эти выходные «Арсенал» оформил два невероятных гола с угловых, разгромив «Кристал Пэлас» 5:0. Габриэль Магальяэс забил оба мяча, хотя второй засчитали как автогол.

В обоих случаях Мартин Эдегор делал одни и те же движения с гетрами. Бывший защитник сборной Уэльса и «Суонси» Эшли Уильямс считает, что это было тайным сигналом.

Уильямс отметил, что Эдегор подтягивал носки перед обоими угловыми, как возможный сигнал подающему, куда направлять мяч.

«Всегда есть триггер для того, чтобы определить, куда будет подан угловой, и мы видим, что они работали над жестами. Вы планируете, куда именно полетит мяч.

Если понаблюдать за Эдегором, кажется, что он сигнализирует о чем-то подающему. Он находится в одном и том же месте при каждом угловом и играет с носками. Причина, почему я так считаю, заключается в том, что над такими триггерами работают».