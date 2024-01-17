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Оказывается, у Эдена Азара аж 3 брата: и все они в разное время играли за «Челси»!

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Семейный подряд.

У экс-игрока «Челси» и «Реала» трое братьев – Торган (1993 г.р.), Килиан (1995 г.р.) и Итан (2003 г.р.) – они тоже футболисты, их отец - Тьерри Азар играл на полупрофессиональном уровне, а мама Карин до рождения Эдена была нападающей в женской лиге Бельгии.

Конечно же, у всех четверых братьев один агент. Им стал, разумеется, их отец – Тьерри Азар. Бельгийская газета La Dernière Heure сообщила, что Тьерри в 2019 году получил от бельгийской футбольной ассоциации официальный статус футбольного агента. Название агентства - Hazard Boys Team.

Все четверо в разное время играли за команды «Челси» разных возрастов.

Звезд из Килиана и Итана не получилось - Килиан до последнего времени выступал за ряд бельгийских клубов, а сейчас в «Моленбеке», Итан играет в клубе «Руаяль Стад Бренуа», в академии которого в начале карьеры играл и сам Эден.

2 комментария
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Автор только что проснулся
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Ответ Азамат Оралов
Автор только что проснулся
Ждал когда младший подрастёт
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