🤷 «Ему не хватает основных качеств нападающего». Сунесс не понимает, как Хавертц может стоить £65 млн

Бывший капитан «Ливерпуля» Грэм Сунесс признался, что не понимает, почему Кай Хавертц обошелся «Арсеналу» в такую крупную сумму.

«Вы не платите 65 миллионов фунтов стерлингов за Кая Хавертца, основываясь на том, что он показывал на поле в «Челси».

Я все еще думаю, что ему не хватает основных достоинств, необходимых для того, чтобы быть бомбардиром: храбрости, агрессии и готовности всегда пробить.

Я никогда не видел этих компонентов в нем, будь то «Челси» или «Арсенал». Но если ваши нападающие не забивают, то нужно, чтобы вмешались полузащитники», - цитирует шотландца Daily Mail.

Микель Артета продолжает использовать Хавертца в роли девятки, несмотря на отсутствие у немца голов.

Хавертц провел в этом сезоне 29 матчей во всех соревнованиях, забив пять голов и отдав одну результативную передачу.