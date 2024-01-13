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🔥 «Бернли» снова зажигает в соцсетях. Клуб гениально представил трансфер Давида Фофана

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Главный по медийности клуб АПЛ «Бернли» вошел в свою любимую часть года - период трансферов.

«Я нашел его, он принадлежит мне», - озаглавил клуб очередной шедевр.

Смотрели фильм «Инопланетянин»?

Теперь-то уж точно посмотрите.

А вот и первые слова новичка в новом клубе:

«Очень приятно быть здесь, я действительно счастлив. Я думаю, что это будет по-настоящему хорошее место для прогресса. Это идеальный шаг для меня».

21-летний ивуариец перешел в «Бернли» на правах аренды из «Челси», подписав контракт до конца сезона.

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