🔥 «Бернли» снова зажигает в соцсетях. Клуб гениально представил трансфер Давида Фофана
Главный по медийности клуб АПЛ «Бернли» вошел в свою любимую часть года - период трансферов.
«Я нашел его, он принадлежит мне», - озаглавил клуб очередной шедевр.
Смотрели фильм «Инопланетянин»?
Теперь-то уж точно посмотрите.
А вот и первые слова новичка в новом клубе:
«Очень приятно быть здесь, я действительно счастлив. Я думаю, что это будет по-настоящему хорошее место для прогресса. Это идеальный шаг для меня».
21-летний ивуариец перешел в «Бернли» на правах аренды из «Челси», подписав контракт до конца сезона.