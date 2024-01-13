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Безумие, которое не произошло: Де Брюйне мог сейчас играть на Кубке Африки 😳

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Имел возможность выбрать другую сборную.

Сегодня в Кот-д'Ивуаре стартует Кубок Африки, на котором сыграет большое количество футболистов мирового уровня. В альтернативной вселенной к ним могла присоединиться звезда «Манчестер Сити» Кевин де Брюйне.

Хавбек родился в бельгийском городе Дронен и уже провел за сборную Бельгии почти сто матчей. В его активе участие на двух чемпионатах мира, но ранее он также имел возможность выбрать сборную Бурунди.

Мать 32-летнего игрока, Анна, родилась в восточноафриканской стране и выросла там, поскольку ее дед владел нефтяными компаниями в Бурунди и в Кот-д'Ивуаре, где она впоследствии также жила. Часть детства Анна провела в лондонском округе Илинг, где сейчас живут бабушка и дедушка Де Брюйне.

Бурунди впервые в своей истории квалифицировалась на Кубок Африки в 2019 году и в настоящее время занимает 139-е место в мире. Среди их известных игроков − Сайдо Берахино и Гаэль Бигиримана.

Очевидно, что вместе с таким игроком, как Кевин де Брюйне, команда имела бы больше шансов квалифицироваться на африканский турнир.

5 комментариев
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Ответ Кен Брок
У него лицо чем то на африканские черты напоминает
у него нет африканских корней. его предки просто жили там.
+3
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+3
Самый черный в Бурунди- это Кей Ди Би 😁
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Зачем такие статьи писать? Расчёт на популярность КДБ и хайпануть?
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Ответ Артур Мкртычян
у него нет африканских корней. его предки просто жили там.
Белый Негр😂😂
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