«Позвони ему». Как Криштиану Роналду помог новичку «Тоттенхэма»

Новичок «Тоттенхэма» Раду Дрэгушин – большой поклонник Криштиану Роналду, их пути пересеклись в «Ювентусе». Тогда юный футболист, как и легендарный нападающий, следил за своим питанием и обратился за советом лично к Криштиану.

Дорога в Премьер-лигу для Раду Драгушина началась с перехода в «Ювентус» в 2018 году, когда к клубу присоединился Криштиану Роналду. В то время румын играл за молодёжную команду «Юве» U-17, а в декабре 2020 года он дебютировал за взрослую команду.

Журналист Дечебал Рэдулеску рассказал Digi Sport о том, как юноша обратился к Криштиану Роналду за советом по питанию.

«У Раду почти не бывает травм. Почему? В «Ювентусе» он играл с Криштиану Роналду. Однажды он подошел к нему и сказал: «Криштиану, я хочу питаться именно так, как ты».

«Криштиану сказал ему: «Брат, смотри, это номер телефона моего диетолога, пожалуйста, позвони ему от меня, скажи, что я просил его тебе помочь».

«С тех пор Раду следует советам диетолога Криштиану. И в том числе благодаря этому не получает травм».

Трансфер румынского защитника Раду Драгушина стал первым крупным в январе этого года. Бывший игрок «Дженоа» мог оказаться в «Баварии», но в итоге сделал выбор в пользу лондонского клуба. 21-летний игрок перешел в «Тоттенхэм» за 30 миллионов евро, подписав контракт на 6 лет.