🙏 «Он может раскрыться». Фанаты «Арсенала» дали неожиданный совет Микелю Артете после поражения в матче с «Ливерпулем»

Фанаты «Арсенала» в соцсетях попросили Микеля Артету довериться Каю Хавертцу и отправить его в атаку, оценивая причины поражения в кубковом матче с «Ливерпулем».

Габриэл Жезус травмирован, а Хавертц занял позицию Эдди Нкетиа в матче третьего раунда Кубка Англии. Несмотря на отсутствие голов, болельщики довольны выступлением немца на позиции форварда.

После мрачного комментария Артеты о потенциальных новичках в январе, очевидно, что клубу придется использовать имеющиеся ресурсы, чтобы найти выход из кризиса.

🗣️ Adam Keys: «Кай Хавертц будет по праву подвергнут критике за его сегодняшнюю реализацию, но его наличие на этой позиции позволило провести нам один из лучших атакующих матчей в сезоне. Он был центром внимания, освободив Сака и Эдегору больше пространства. Нужно оставить его там - голы придут».

🗣️ James Gooner: «Он вынудил нас играть через центральную зону и освободил пространство для флангов. Но нам мало одного лишь движения».

🗣️ Big Willy: Кай по праву получит критику за упущенные шансы, но Артета должен использовать его, Эдди ничего нам не предлагает. Если бы он забил хоть один мяч, то мы бы победили».

🗣️ MP: «Он сыграл ключевую роль, показав крайне обнадеживающую атакующую производительность. Дело не только в том, что он транжирит голевые моменты».

🗣️ Alex Hammond: «Люди так критично относятся к его завершению... Да, это было не лучшее зрелище, но он не играл ранее на острие атаки, за исключением нескольких матчей, где его перемещали туда под конец игры. Нужно время, чтобы понять свои способности на этой позиции. Я действительно думаю, что он может раскрыться».

В этом сезоне Хавертц забил пять мячей и отдал одну голевую передачу.