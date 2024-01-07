😔 «Это нереально». Артета призвал фанатов «Арсенала» сплотиться, добавив, что не стоит ждать нового нападающего

Микель Артета призвал болельщиков «Арсенала» сплотиться вокруг команды после того, как клуб потерпел поражение в Кубке Англии от «Ливерпуля».

Испанец ответил на вопрос, касательно подписания нового нападающего: «На данный момент это выглядит нереально. Моя работа заключается в том, чтобы добиться прогресса игроков, которые у нас есть.

Единственная вещь, которую мы можем сделать, это сплотиться вокруг наших футболистов.

Травма Жезуса? Надеюсь, что она несерьезная. Но он прошел обследование, и мы не могли рисковать».

Напомним, что «Арсенал» одержал всего одну победу в шести последних играх, забив лишь три мяча.