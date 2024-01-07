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😔 «Это нереально». Артета призвал фанатов «Арсенала» сплотиться, добавив, что не стоит ждать нового нападающего

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Микель Артета призвал болельщиков «Арсенала» сплотиться вокруг команды после того, как клуб потерпел поражение в Кубке Англии от «Ливерпуля».

Испанец ответил на вопрос, касательно подписания нового нападающего: «На данный момент это выглядит нереально. Моя работа заключается в том, чтобы добиться прогресса игроков, которые у нас есть.

Единственная вещь, которую мы можем сделать, это сплотиться вокруг наших футболистов.

Травма Жезуса? Надеюсь, что она несерьезная. Но он прошел обследование, и мы не могли рисковать».

Напомним, что «Арсенал» одержал всего одну победу в шести последних играх, забив лишь три мяча.

3 комментария
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Ну а что еще остается делать ? ) Верю в Артету, верю в команду. Было бы как то странно через 20 лет переживаний, побед и поражений сказать себе - да ну нафиг этот Арсенал, буду болеть за другую команду ) Арсенал это моя судьба и это до конца. Тем более последние 2 сезона Артета все же проделал хорошую работу. Так команда не играла со времен Венгера (только не позднего). Валидол, испорченное настроение, это бывает, привык, долго не гружусь )Так что удачи команде ! Удачи Артете !
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У любой команды бывают трудные отрезки, мы вернулись в ЛЧ - уже хорошо, на чемпионство замахиваться, объективно, пока рано, скамейка не такая длинная, однако если летом подпишем хорошего напа ( зимой - очень сомневаюсь), то в следующем сезоне точно будет заруба. Хотя, это АПЛ и может случиться что угодно)
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Крепитесь, канониры, нас ждёт весёлая вторая половина сезона
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