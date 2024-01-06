😳 «Простой семейный ужин». Жена Тиаго Силвы показала, во сколько обошелся поход в лондонский ресторан, чтобы отметить победу над «Престоном»
Жена защитника «Челси» Тиаго Силвы показала, как выглядит типичный чек семьи футболиста в ресторане.
Изабель да Силва выложила в соцсетях фото, на котором виден суммарный счет за поход в заведение, а также названия некоторых блюд.
«Простой семейный ужин», - написала девушка в соцсетях.
Силва решил посетить всей семьей дорогой ресторан Novikov, расположенный в центре Лондона. Ужин обошелся в £900.
Из самых дорогих блюд можно увидеть фалангу королевского краба (£95), и утку по-пекински (£85).
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