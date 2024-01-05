В «Сити» Гвардиола ввёл правило двух килограмм. Его уже нарушали Агуэро и Филлипс

После следует жесткое наказание.

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола известен своими высокими стандартами и не отказывает себе в применении серьезных мер по отношению к звездным игрокам, если они не справляются со своими обязанностями.

Экс-защитник «Сити» Гаэль Клиши утверждает, что у каталонца есть правило, нарушение которого приводит к серьезным мерам. Француз провел в команде Гвардиолы один сезон.

«Если ты весишь на два килограмма больше того, что он считал вашим максимальным весом, то ты не тренируешься, − сказал Клиши в интервью Marca. − В футболе тренеры часто говорят: «Если у тебя лишний вес, то не тренируешься». Однако, в конце концов, если речь идет о важном игроке, то норма замалчивается, потому что этот игрок нужен».

«При Гвардиоле, если ты превысил вес, который должен был быть после тяжелой предсезонной работы и правильного питания, на два кило, то ты оставался без тренировок. Я видел игроков, которые так пропускали по две недели».

Серхио Агуэро был одним из тех лидеров «Сити», которых Гвардиола наказал, даже несмотря на их высокий статус. Аргетинца отстранили от занятий после того, как он растолстел.

«Если бы ваш идеальный вес составлял 79-80 кг, а вы весили 80 килограммов и 100 граммов, вас бы оштрафовали, и вы бы не играли, − сказал Агуэро в прямом эфире El Chiringuito. − Но ведь это может случиться! Например, ты съел немного курицы и твой вес превысил планку на 50 граммов!»

«В первом сезоне мы прыгали между третьим и четвертым местом, и он сказал: «Ты вне заявки, потому что на этой неделе ты растолстел». И что я мог ответить? Он был прав, такое случается. Он говорил все это в хорошем смысле, но в то время я ему не очень верил. Правда, я всегда очень уважительно относился к тренерам».

Совсем недавно в число «исключенных» попал Кэлвин Филлипс, который набрал лишний вес после чемпионата мира в Катаре. Для англичанина этот период оказался тяжелым. Болельщики «Лидса», где ранее играл футболист, шутливо кричали ему с трибун «жирный».

«У меня не было лишнего веса, но, очевидно, тренер посчитал иначе, − сказал Филлипс в интервью BBC 5 Live. − Я принял это и сделал все возможное, чтобы постараться как можно быстрее набрать форму, и сразу после этого оказался на скамейке запасных в игре с «Лидсом». С тех пор я был готов к каждой игре. Это просто один из тех случаев, когда между мной и некоторыми сотрудниками возникло недопонимание».