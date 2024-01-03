😱 «У каждого куча денег на счету». Бен Фостер рассказал о специальном сайте для спортсменов, сотрудничающих с Nike

Бывший вратарь «Манчестер Юнайтед» и «Вест Бромвича» Бен Фостер рассказал о секретном сайте Nike, к которому имеют доступ только футболисты, сотрудничающие с брендом.

«Раньше у всех был представитель. Обычно это был парень, который присматривал за целым клубом, приходя один раз в месяц, либо во время новых релизов. Он обходил всех спортсменов Nike и показывал им новые бутсы, интересуясь, нужно ли им что-нибудь.

Но теперь все изменилось. Есть секретный веб-сайт для спортсменов Nike, где у каждого собственный аккаунт, через который они могут заказывать все, что хотят.

У всех есть счет, на котором была зачислена куча денег, и они просто накапливаются. Это довольно круто, если честно», - признался Фостер.

Что бы купили?