Ни в чем себе не отказывает. Патрик Бэмфорд рассказал, как экс-игрок «Сити» развлекался в перерывах матчей

Неудачно скрылся от всех.

Огромное количество матчей заставляет футболистов следить за своим питанием, сном, во время сезона полностью отказываться от алкоголя и курения.

Однако некоторое из перечисленного явно не касалось экс-форварда «Манчестер Сити» и сборной Испании Альваро Негредо. Его сдал во время разговора с комиком Джо Уилкинсоном на BBC Five Live Патрик Бэмфорд. Они провели один сезон вместе за «Мидлсбро».

«Вы помните Альваро Негредо? Невероятный игрок! Его левая нога была потрясающей. Помню, как один раз, вроде это был кубок, точно вспоминаю, что раздевалка была очень маленькой. И в перерыве, как он обычно это делал, он ушел и спрятался в душевой, чтобы покурить. Очевидно, что когда ты это делаешь в небольшом помещении, то все проникает обратно в комнату».

После ухода из «Сити» в 2015 году Негредо успел поиграть в «Валенсии», потом отправился в аренду в «Мидлсбро», оказался в «Бешикташе» и «Аль-Насре». Сейчас испанцу 38 лет и он продолжает выступать за «Кадис».

Похоже, что любовь к сигаретам ничуть не сократила его карьеру.