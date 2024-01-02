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Каррагер и Невилл составили сборные первого круга АПЛ. Легенды разошлись в трех игроках

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Алиссон Алиссон
Гари Невилл Гари Невилл
Джейми Каррагер Джейми Каррагер
Гульельмо Викарио Гульельмо Викарио
Бернарду Силва Бернарду Силва
Коул Палмер Коул Палмер
Эрлинг Холанд Эрлинг Холанд
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Футбол Футбол

Полностью сошлись в защитной линии.

Легенда «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл и легенда «Ливерпуля» Джейми Каррагер специально для Sky Sports составили сборные лучших, по их мнению, игроков первого круга АПЛ сезона-2023/24.

Сборная Невилла: Алиссон; Трент, Салиба, Ван Дейк, Удоджи; Райс, Родри; Салах, Боуэн, Холанд, Сон.

Сборная Каррагера: Викарио; Трент, Салиба, Ван Дейк, Удоджи; Палмер, Райс, Бернарду Силва; Салах, Боуэн, Сон.

Эксперты разошлись в трех местах. Невилл больше понравился вратарь «Ливерпуля» Алиссон, тогда как Каррагер впечатлился стараниями Гульельмо Викарио. Экс-игрок «МЮ» включил в топ-11 Родри и Холанда, тогда как бывший футболист «мерсисайдцев» − Палмера и Бернарду Силву.

Обе легенды выбрали схему с четырьмя защитниками, причем назвали ровно одних и тех же игроков: Трента Александера-Арнольда, Вильяма Салиба, Вирджила ван Дейка и Дестини Удоджи. Гари и Джейми отметили вклад Деклана Райса в игру «Арсенала», а также оба заявили в атакующую линию тройку Салах − Боуэн − Сон.

А кого бы вы назвали лучшими игроками первого круга АПЛ? Пишите в комментариях.

2 комментария
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И ни одного игрока Виллы!
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4 звезды на два состава, плюс Палмер в качестве открытия года. В Барсе и Реале звезд больше, чем во всей АПЛ.
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