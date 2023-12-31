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👑 «Им нужен номер один». Гари Невилл не исключает «Арсенал» из титульной гонки, но при одном условии

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Легенда «МЮ» Гари Невилл настаиваем на том, что «Арсенал» по-прежнему входит в число претендентов на победу в АПЛ, несмотря на ряд неожиданных поражений, случившихся в праздничный период.

«Я не собираюсь менять свой прогноз. Не думаю, что вы можете сделать что-то подобное в середине сезона. «Канониры» еще не потеряли шансы на успех в лиге.

Я был разочарован ими, как они сами и их болельщики в течение последних двух-трех недель, потому что «Арсенал» упустил возможность поставить себя в отличное положение.

Они просто в трудном периоде, но все еще могут вернуться и завоевать титул.

У них есть хорошие нападающие - Эдвард Нкетиа и Габриэл Жезус, но они - второй и третий нападающий. Им нужен номер один», - заявил Гари Невилл.

Напомним, что «Арсенал» выиграл только один из своих последних пяти матчей Премьер-лиги, опустившись на четвертое место в таблице АПЛ.

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