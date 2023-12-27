📹«Он что действительно это сказал?» Грилиш, Рэмсдейл и Уокер прополоскали Беллингема за слово на испанском 🇪🇸
Быстро освоил новый язык.
Официальный Youtube-канал сборной Англии выложил видео, на котором игроки «Манчестер Сити» Кайл Уокер и Джек Грилиш в компании вратаря «Арсенала» Аарона Рэмсдейла просматривали лучшие моменты с тренировок команды 2023 года. Парни не забыли даже взять попкорн, а диван им предоставили.
Самым внимательным зрителем оказался Джек Грилиш, который вычленил из одного момента слово, которое троица сразу начала обсуждать.
«Он действительно только что сказал «vamos»? Ему это явно нравится», − начал один из лидеров «Сити».
Товарищ Джуда по сборной − Аарон Рэмсдейл − не упустил возможность посмеяться над Беллингемом. Он спросил, где 20-летний хавбек научился жаргону.
«Он из Бирмингема, что ли?» − добавил вратарь «трех львов» и «Арсенала».
«Джуд, ты брумми [прозвище жителей Бирмингема, а также название местного акцента/диалекта], бро», − подколол его уроженец Бирмингема Грилиш.
Кайл Уокер не смог не вставить свои пять копеек: «Сколько он уже в Испании? Два или три месяца? И сейчас он говорит «vamos».
Гарет Саутгейт может ставит сборной не самый зрелищный футбол, но отношения в команде точно на высоте.