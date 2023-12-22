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🎹🧠 «Он играет на пианино, как Иоганн Бах». Наставник «ПСВ» Петер Бос считает Хавертца непонятым гением

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Главный тренер «ПСВ» Петер Бос рассказал о своем опыте работы с полузащитником «Арсенала» Каем Хавертцем, который играл под руководством голландца в леверкузенском «Байере».

«Иногда у вас есть игрок, который настолько хорош, что вам не нужно ничего ему говорить - футболисты сами следуют за ним. Его сложно понять. Этот парень делает все, чтобы выиграть матч.

Я был тем игроком, который отбирал мяч, и все говорили, что я на 100 процентов готов. Кай играет на пианино, как Иоганн Бах. Я подумал: «Футболист играет на пианино? Не могу в это поверить». Но он действительно умен.

Когда он уехал в «Челси», на следующий день для каждого игрока и сотрудника на столе была коробка с футболкой, на которой было написано его имя. Он не должен был, но это такой человек», - заявил Петер Бос.

Добавим, что «Арсенал» в данный момент лидирует в АПЛ, имея на счету 39 очков - на одно больше, чем «Ливерпуль», с которым они сыграют в субботу.

1 комментарий
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А что играет? Мурку? Или седую ночь?)
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